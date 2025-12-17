توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة الدولية للمطالبات لأوكرانيا في لاهاي

وقع كل من وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، ووزير الخارجية المولدوفي ميهاي بوبسوي، ووزير الخارجية الهولندي ديفيد فان ويل، اليوم "الثلاثاء" اتفاقية لإنشاء اللجنة الدولية للمطالبات لأوكرانيا في مدينة لاهاي، بحضور كل من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، والأمين العام لمجلس أوروبا ألان بيرسيه، ورئيسة مولدوفا مايا ساندو وعدد من القادة الأوربيين.

وتهدف اللجنة إلى توثيق أضرار الحرب في أوكرانيا والمطالبة بتعويضات دولية من روسيا، ضمن جهود دعم العدالة الدولية وحماية حقوق المدنيين.

من جانبها، قالت كايا كلاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن اللجنة الجديدة التي ستقوم بتوثيق وتقييم أضرار الحرب في أوكرانيا، توجه رسالة إلى أي معتدٍ مستقبلي مفادها: "إذا بدأت حربًا، فستُحاسب عليها".

كما أعلنت كلاس أن الاتحاد الأوروبي سيوفر ما يصل إلى مليون يورو لتغطية الأعمال التحضيرية لإنشاء هذه اللجنة الجديدة.