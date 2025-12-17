نجم الزمالك السابق يشيد بإمام عاشور بعد التعافي من الإصابة

أشاد أيمن عبد العزيز، نجم الزمالك السابق، بإمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، بعد تعافيه من الإصابة وعودته لتمثيل الفراعنة من جديد.

وقال عبد العزيز، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة «MBC مصر»، إن عودة إمام عاشور تمثل إضافة قوية وكبيرة لمنتخب مصر قبل خوض بطولة كأس الأمم الأفريقية.



وأضاف: «إمام عاشور لاعب مميز للغاية، ربنا يحميه من الإصابات، فهو يمتلك كل المقومات، ونادرًا ما نجد لاعبًا يجيد الأدوار الدفاعية والهجومية بنفس القوة».

واختتم نجم الزمالك السابق تصريحاته مؤكدًا أن وجود إمام عاشور يمنح الجهاز الفني، بقيادة حسام حسن، خيارات قوية داخل التشكيل، خاصة في ظل الزحام الكبير بالمراكز وأهمية امتلاك دكة بدلاء قوية في البطولات المجمعة.