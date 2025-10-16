قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتابع موقف العقارات المعرضة للانهيارات بمحافظة الإسكندرية
مؤمنة ضد الاختراق.. كواليس إصدار البنك المركزي لمنصة هوية وموعد الاطلاق وفوائدها
رئيس الوزراء العراقي: ننظر بأهمية إلى مستقبل علاقات التعاون مع الدول أعضاء حلف الناتو
تفاصيل إنشاء مصنع أدوية «مصري - كويتي» يُدار بخبرات وكوادر مصرية
شبكة عالمية تدافع عن محمد صلاح: أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي
صحة غزة: استشهاد 23 فلسطينيا منذ وقف إطلاق النار
الزمالك يدرس تجديد عقد حسام عبدالمجيد .. وتأجيل الملف لهذه الأسباب
«آبل» تكشف النقاب عن الجيل الجديد من أجهزة آيباد برو .. اعرف مواصفاتها
غزة تحاول النهوض من الركام وسط أزمة مياه خانقة ودمار واسع في الشمال
وزير الخارجية: نعمل على مُعادلة سعرية لتبادل الأسمدة المصرية بالمنتجات الزراعية الهندية
برشلونة يتلقى خبرًا سعيدًا قبل مواجهة جيرونا في الدوري الإسباني
صحة غزة: إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة حتى الأن 120 جثماناً
تعرّف على تأثير الفيتامينات المتعددة على امتصاص الأدوية

تعرف على تأثير الفيتامينات المتعددة على امتصاص الأدوية
تعرف على تأثير الفيتامينات المتعددة على امتصاص الأدوية
ولاء خنيزي

على الرغم من أن الفيتامينات المتعددة تُعد آمنة لمعظم البالغين الأصحاء، إلا أن تناولها في الوقت نفسه مع بعض الأدوية قد يؤثر على امتصاص كلٍّ من الدواء والمكمل الغذائي، نظرًا لاشتراكهما في مسارات الامتصاص داخل الجسم، لذلك من الضروري الانتباه إلى توقيت تناول الفيتامينات عند استخدام أدوية معينة لتجنب أي تداخل دوائي قد يقلل من الفعالية العلاجية، وذلك وفقًا لما تم نشره في موقع eatingwell

أدوية الغدة الدرقية: ضرورة الفصل عن الكالسيوم والحديد

 أدوية الغدة الدرقية من أكثر الأدوية عرضة للتأثر بالمكملات، إذ يمكن أن يرتبط الكالسيوم والحديد بها داخل الجهاز الهضمي، مما يعيق امتصاص الدواء ويقلل من مفعوله.

التوصية الطبية

يُفضل تناول الدواء صباحًا على معدة فارغة مع الماء فقط، مع الانتظار مدة لا تقل عن أربع ساعات قبل تناول أي مكمل غذائي يحتوي على الكالسيوم أو الحديد أو المغنيسيوم.

مميعات الدم وفيتامين ك: أهمية الانتظام وعدم التوقف المفاجئ

تعتمد أدوية السيولة على تثبيط تأثير فيتامين ك المسؤول عن تخثر الدم، وبما أن العديد من الفيتامينات المتعددة تحتوي على كمية منه، فإن البدء أو التوقف المفاجئ عن تناولها قد يسبب اضطرابًا في سيولة الدم.

نصيحة مهمة

لا يُشترط الامتناع الكامل عن الفيتامينات المتعددة، لكن يجب تناولها بانتظام ثابت لتجنّب تقلب مستويات فيتامين ك، ومراقبة أي علامات غير طبيعية مثل الكدمات السريعة أو النزيف أو تورم الساق.

المضادات الحيوية والمعادن: تفاعل يقلل الفعالية

قد ترتبط معادن مثل الزنك والمغنيسيوم والحديد والكالسيوم الموجودة في الفيتامينات المتعددة ببعض أنواع المضادات الحيوية، مما يمنع الجسم من امتصاص الجرعة العلاجية المطلوبة.

الطريقة الصحيحة

فصل تناول المضاد الحيوي عن المكمل الغذائي بساعتين على الأقل لضمان الفعالية الكاملة للدواء.

أدوية هشاشة العظام: ممنوع الجمع مع المكملات

تعتمد أدوية هشاشة العظام، مثل ثنائي الفوسفات، على الامتصاص الكامل داخل الجسم لتؤدي مفعولها، لذا فإن تناولها مع أي مصدر للمعادن (حتى بكميات صغيرة) قد يعطل امتصاصها.

الإرشاد الطبي

يجب تناول هذه الأدوية على معدة فارغة مع الماء فقط، والانتظار ساعتين على الأقل قبل تناول الفيتامينات المتعددة أو أي مكمل آخر.

مدرات البول والمعادن: مراقبة الأملاح ضرورة

تؤثر مدرات البول على مستويات الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم في الدم، وقد يؤدي تناول مكملات تحتوي على هذه المعادن دون إشراف طبي إلى ارتفاع مفرط في نسبتها، خاصة مع مدرات الثيازيد التي تقلل من طرح الكالسيوم عبر البول.

التوصية

ينبغي إجراء تحليل للإلكتروليتات تحت إشراف الطبيب قبل البدء في أي مكمل غذائي لتجنب أعراض مثل الارتباك أو اضطراب نبض القلب.

مضادات الحموضة وامتصاص العناصر الغذائية

الاستخدام الطويل لمضادات الحموضة قد يقلل من قدرة المعدة على امتصاص عناصر غذائية مهمة مثل فيتامين ب12، والحديد، والمغنيسيوم، إذ إن حمض المعدة له دور أساسي في تحرير هذه العناصر من الطعام والمكملات.

ما يجب الانتباه له

عند الحاجة لاستخدام مضادات الحموضة لفترات طويلة، يُفضل المتابعة الطبية وتقييم مستويات هذه العناصر بشكل دوري.

الفيتامينات الفيتامينات المتعددة امتصاص الأدوية الأدوية تأثير الفيتامينات

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

عقد قران حمادة عبد اللطيف

بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ارشيفية

قرارات النيابة بشأن مقت.ل قهوجي برصاصة في الرأس بالهرم

أونروا

أونروا: يجب أن تقود الوكالة عملية الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة

أرشيفية

غزة .. اللجنة المصرية بدأت تسوية الأراضي استعدادًا لنصب خيام للعائدين

صورة أرشيفية

غزة تحاول النهوض من الركام وسط أزمة مياه خانقة ودمار

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

سرقة جواز سفر السقا

​مدربة أجنبية تبلغ عن سرقة جواز سفر حصان أحمد السقا وتعرضها للضرب

إدوارد

أزمة عزة سعيد.. ظهور مفاجئ وتصريحات متضاربة وانتقادات لإدوارد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

