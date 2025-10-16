تعرّف على تأثير الفيتامينات المتعددة على امتصاص الأدوية

على الرغم من أن الفيتامينات المتعددة تُعد آمنة لمعظم البالغين الأصحاء، إلا أن تناولها في الوقت نفسه مع بعض الأدوية قد يؤثر على امتصاص كلٍّ من الدواء والمكمل الغذائي، نظرًا لاشتراكهما في مسارات الامتصاص داخل الجسم، لذلك من الضروري الانتباه إلى توقيت تناول الفيتامينات عند استخدام أدوية معينة لتجنب أي تداخل دوائي قد يقلل من الفعالية العلاجية، وذلك وفقًا لما تم نشره في موقع eatingwell

أدوية الغدة الدرقية: ضرورة الفصل عن الكالسيوم والحديد

أدوية الغدة الدرقية من أكثر الأدوية عرضة للتأثر بالمكملات، إذ يمكن أن يرتبط الكالسيوم والحديد بها داخل الجهاز الهضمي، مما يعيق امتصاص الدواء ويقلل من مفعوله.

التوصية الطبية

يُفضل تناول الدواء صباحًا على معدة فارغة مع الماء فقط، مع الانتظار مدة لا تقل عن أربع ساعات قبل تناول أي مكمل غذائي يحتوي على الكالسيوم أو الحديد أو المغنيسيوم.

مميعات الدم وفيتامين ك: أهمية الانتظام وعدم التوقف المفاجئ

تعتمد أدوية السيولة على تثبيط تأثير فيتامين ك المسؤول عن تخثر الدم، وبما أن العديد من الفيتامينات المتعددة تحتوي على كمية منه، فإن البدء أو التوقف المفاجئ عن تناولها قد يسبب اضطرابًا في سيولة الدم.

نصيحة مهمة

لا يُشترط الامتناع الكامل عن الفيتامينات المتعددة، لكن يجب تناولها بانتظام ثابت لتجنّب تقلب مستويات فيتامين ك، ومراقبة أي علامات غير طبيعية مثل الكدمات السريعة أو النزيف أو تورم الساق.

المضادات الحيوية والمعادن: تفاعل يقلل الفعالية

قد ترتبط معادن مثل الزنك والمغنيسيوم والحديد والكالسيوم الموجودة في الفيتامينات المتعددة ببعض أنواع المضادات الحيوية، مما يمنع الجسم من امتصاص الجرعة العلاجية المطلوبة.

الطريقة الصحيحة

فصل تناول المضاد الحيوي عن المكمل الغذائي بساعتين على الأقل لضمان الفعالية الكاملة للدواء.

أدوية هشاشة العظام: ممنوع الجمع مع المكملات

تعتمد أدوية هشاشة العظام، مثل ثنائي الفوسفات، على الامتصاص الكامل داخل الجسم لتؤدي مفعولها، لذا فإن تناولها مع أي مصدر للمعادن (حتى بكميات صغيرة) قد يعطل امتصاصها.

الإرشاد الطبي

يجب تناول هذه الأدوية على معدة فارغة مع الماء فقط، والانتظار ساعتين على الأقل قبل تناول الفيتامينات المتعددة أو أي مكمل آخر.

مدرات البول والمعادن: مراقبة الأملاح ضرورة

تؤثر مدرات البول على مستويات الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم في الدم، وقد يؤدي تناول مكملات تحتوي على هذه المعادن دون إشراف طبي إلى ارتفاع مفرط في نسبتها، خاصة مع مدرات الثيازيد التي تقلل من طرح الكالسيوم عبر البول.

التوصية

ينبغي إجراء تحليل للإلكتروليتات تحت إشراف الطبيب قبل البدء في أي مكمل غذائي لتجنب أعراض مثل الارتباك أو اضطراب نبض القلب.

مضادات الحموضة وامتصاص العناصر الغذائية

الاستخدام الطويل لمضادات الحموضة قد يقلل من قدرة المعدة على امتصاص عناصر غذائية مهمة مثل فيتامين ب12، والحديد، والمغنيسيوم، إذ إن حمض المعدة له دور أساسي في تحرير هذه العناصر من الطعام والمكملات.

ما يجب الانتباه له

عند الحاجة لاستخدام مضادات الحموضة لفترات طويلة، يُفضل المتابعة الطبية وتقييم مستويات هذه العناصر بشكل دوري.