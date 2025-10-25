قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

إضافة أفراد في بطاقة التموين 2025.. الشروط وخطوات التسجيل عبر دعم مصر
عبد الفتاح تركي

إضافة المواليد على بطاقة التموين .. يشهد نظام الدعم التمويني في مصر تحديثًا دوريًا يهدف إلى تحسين كفاءة توزيع الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين، وفي هذا الإطار أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن فتح باب إضافة أفراد جدد على بطاقة التموين 2025 وفق ضوابط دقيقة، من خلال الموقع الرسمي «دعم مصر» أو «بوابة مصر الرقمية»، بما يضمن الشفافية في تسجيل المستفيدين وحوكمة قاعدة البيانات التموينية.

يأتي القرار ضمن خطة الوزارة لتحديث المنظومة التموينية وتحقيق العدالة الاجتماعية في صرف السلع المدعومة، مع مراعاة أوضاع الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية خلال العام المالي 2025/2026.

واقرأ أيضًا:

خطوات إضافة المواليد علي بطاقة التموين

الفئات المستهدفة من فتح باب الإضافة التموينية

حددت وزارة التموين الفئات التي يحق لها إضافة أفراد جدد على بطاقة التموين 2025 طبقًا للضوابط الصادرة، وتشمل الفئات ذات الدخل المحدود والحاصلين على معاش تكافل وكرامة، بالإضافة إلى بعض الأسر التي لم تتجاوز دخولها الشهرية الحد الأقصى المحدد من قبل الوزارة.
ويأتي السماح بإضافة الأفراد في ظل حرص الدولة على شمول جميع المستحقين بالدعم السلعي، خاصة بعد مراجعة قواعد البيانات وتنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين، حيث جرى استبعاد آلاف الحالات التي لا تنطبق عليها الشروط لضمان عدالة التوزيع.

إضافة المواليد الجدد

شروط إضافة أفراد في بطاقة التموين 2025

أوضحت وزارة التموين أن شروط إضافة أفراد جدد على البطاقة التموينية تشمل النقاط الآتية:

  • أن تكون البطاقة التموينية سارية وموجودة باسم رب الأسرة في قاعدة بيانات الوزارة.
  • ألا يتجاوز الدخل الشهري للأسرة 9600 جنيه شهريًا، وهو الحد الأقصى المعتمد للفئة المستحقة للدعم.
  • أن يكون الفرد المضاف من أفراد الأسرة من الدرجة الأولى مثل الزوجة أو الأبناء.
  • ألا يكون الفرد المضاف مسجلًا في بطاقة تموينية أخرى.
  • أن يكون المضاف من الفئات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية كتكافل وكرامة أو معاشات الضمان الاجتماعي.
  • ويُشترط كذلك أن تُقدَّم المستندات الرسمية الدالة على صلة القرابة والدخل، وأن تكون البيانات المقدمة حديثة ومطابقة لما هو مسجل لدى وزارة التموين.
إضافة المواليد الجدد

خطوات التسجيل لإضافة أفراد جدد على بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

أتاحت الوزارة إمكانية إضافة أفراد جدد إلكترونيًا عبر موقع «دعم مصر» الرسمي لتسهيل الإجراءات دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب التموين، ويمكن تنفيذ الخطوات الآتية:

  • الدخول إلى الموقع الرسمي https://www.tamwin.com.eg
  • اختيار أيقونة «خدمات تموينية متاحة للمواطنين».
  • الضغط على خيار «إضافة أفراد لبطاقة التموين».
  • إدخال رقم البطاقة التموينية والمحافظة ثم الضغط على «التالي».
  • كتابة بيانات الأفراد المراد إضافتهم، متضمنة الاسم رباعي ورقم البطاقة القومية وتاريخ الميلاد.
  • مراجعة البيانات والتأكد من صحتها ثم الضغط على «تسجيل الطلب».

وبعد الانتهاء من الخطوات السابقة، يتم إرسال الطلب إلكترونيًا إلى قاعدة بيانات الوزارة للمراجعة، ثم يتم إخطار المواطن بالنتيجة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.

التسجيل عبر بوابة مصر الرقمية

كذلك يمكن تنفيذ نفس الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية عبر الرابط https://digital.gov.eg، بنفس الخطوات تقريبًا ولكن بعد تسجيل الدخول بحساب المواطن على المنصة الموحدة، حيث توفر البوابة إمكانية متابعة حالة الطلب وإشعارات القبول أو الرفض إلكترونيًا دون الحاجة إلى التواصل الورقي مع مكتب التموين.
ويتميز النظام الجديد بإتاحة الربط الإلكتروني مع قواعد بيانات الأحوال المدنية للتأكد من صحة بيانات الأفراد، وهو ما يقلل نسبة الأخطاء ويحد من التلاعب أو التسجيل المزدوج.

تحليل أهمية الخطوة وتأثيرها الاجتماعي

يمثل فتح باب إضافة الأفراد على بطاقات التموين 2025 تطورًا لافتًا في سياسة الدولة لتوسيع نطاق الدعم، إذ يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية للمنظومة التموينية، خاصة بعد فترات من تجميد الإضافة منذ عام 2019.
وتشير الدراسات الاقتصادية إلى أن زيادة عدد المستفيدين تعزز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة وتقلل نسب الفقر في المناطق الريفية والحضرية معًا، كما تسهم في دعم الاستقرار المجتمعي في ظل تقلبات الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية.

إضافة المواليد الجديدة على بطاقات التموين


من جهة أخرى، فإن الرقمنة الشاملة في عمليات التسجيل والمراجعة تمثل نقلة نوعية في إدارة الدعم، حيث تحولت منظومة التموين من إدارة ورقية إلى منظومة إلكترونية مترابطة مع قواعد بيانات الدولة.

ملاحظات مهمة أثناء تسجيل الأفراد الجدد

شددت وزارة التموين على ضرورة التزام المواطنين بالبيانات الصحيحة وعدم تقديم مستندات غير دقيقة، لأن النظام الإلكتروني الجديد يقوم بمطابقة المعلومات مع قواعد بيانات وزارة الداخلية والتأمينات الاجتماعية والضرائب.
وفي حال اكتشاف أي تلاعب في البيانات أو إدخال غير المستحقين، يتم إلغاء الطلب فورًا مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مقدم الطلب، لذلك أكدت الوزارة ضرورة مراجعة كل المعلومات بدقة قبل الضغط على خيار «تسجيل».

موعد بدء ونهاية استقبال طلبات الإضافة التموينية 2025

بدأت الوزارة رسميًا استقبال طلبات إضافة الأفراد على بطاقات التموين منذ 1 أكتوبر 2025، وتستمر فترة التسجيل حتى نهاية ديسمبر 2025، مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة وفقًا لتقديرات الوزارة.
وسيتم الإعلان عن نتائج القبول وبدء صرف المقررات التموينية للأفراد المضافين مع بداية شهر يناير 2026، بعد الانتهاء من عمليات المراجعة والتدقيق الإلكتروني.

كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

نحو منظومة أكثر عدالة واستدامة

تمثل خطوة إضافة الأفراد إلى بطاقات التموين 2025 مرحلة جديدة في إصلاح المنظومة التموينية، إذ تجمع بين العدالة الاجتماعية والانضباط الإداري، وتؤكد توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل في إدارة الدعم.

ومع التوسع في خدمات بوابة «دعم مصر» و«مصر الرقمية»، تصبح العلاقة بين المواطن والوزارة أكثر شفافية وسهولة، بينما يظل التحدي في ضمان تحديث البيانات دوريًا للحفاظ على قاعدة مستحقين عادلة وشاملة، بما يضمن وصول الدعم لمن يستحقه فعلاً دون إهدار موارد الدولة.

