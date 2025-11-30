قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد انطلاقها عالميًا.. مواصفات جيتور G700 الرياضية
إعادة انتخابات مجلس النواب بمحافظة سوهاج كاملة بعد إلغاء الانتخابات بدائرة البلينا
«الإدارية العليا»: إلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب في دوائر أرقام 4، 5، 6، 9 في البحيرة
«الإدارية العليا» تُبطل 29 دائرة انتخابية بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025
«الإدارية العليا» تُبطل انتخابات مجلس النواب 2025 بدوائر 1 و3 و4 و5 بمحافظة المنيا
أشرف صبحي: إجراءات قانونية ضد أي مراهنات في الرياضة.. وساعدنا رمضان صبحي سابقًا
الزمالك يشكو الحكم الرواندي صمويل أوبكوندا للكاف ويُطالب بتقنية «الفار»|تفاصيل
سيارة نجم Fast & Furious للبيع بسعر خيالي.. تفاصيل
سعد بارون يفتتح موسم الأغاني الجديدة بـ «القمة» ويُحقق انتشارًا سريعًا | فيديو
تحدٍ كبير.. جهاد حسام الدين تكشف كواليس تحضيرها لشخصية «شروق» في «كارثة طبيعية»|فيديو
المياه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على الأكيلانس وسلطانجى صانعى محتوى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

البريد يعلن عن إتاحة خدمة جديدة في مختلف المحافظات.. ما هي وكيف تستفيد منها؟

البريد
البريد
عبد العزيز جمال

أعلنت الهيئة القومية للبريد المصري عن إطلاق خدمة جديدة تحمل اسم «التصديق القنصلى»، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك عبر جميع مكاتب البريد في مختلف المحافظات، بهدف تبسيط الإجراءات الحكومية وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الرسمية.

ما هي خدمة التصديق القنصلى؟

تتيح خدمة التصديق القنصلى للمواطنين تقديم المستندات المطلوبة مباشرة في أي مكتب بريد دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التصديق التابعة لوزارة الخارجية. 

ويتولى البريد إتمام جميع الإجراءات بالتنسيق مع مكاتب التصديق نيابة عن المواطن، ما يوفر الوقت والجهد ويضمن سرعة وأمان في إنجاز المعاملات.

البريد

خيارات تسليم المستندات

يمنح البريد المصري العملاء حرية اختيار وسيلة استلام المستندات المصدقة، سواء عن طريق أقرب مكتب بريد، أو من خلال خدمة التوصيل إلى محل العمل أو الإقامة، بما يتناسب مع احتياجات كل مواطن.

استراتيجية البريد المصري

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية البريد المصري لتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية، وتوفير حلول مبتكرة تساعد المواطنين داخل مصر وخارجها، وخصوصاً العاملين بالخارج والطلاب، على إنجاز معاملاتهم الرسمية بجودة أعلى وفي وقت أقل.

مميزات الخدمة

  • تبسيط إجراءات التصديق القنصلي وتقليل الحاجة للذهاب إلى مقار وزارة الخارجية.
  • إتمام الإجراءات نيابة عن المواطن لضمان سرعة الإنجاز.
  • خيارات متعددة لتسليم المستندات حسب رغبة العميل.
  • دعم المواطنين العاملين بالخارج والطلاب في إنهاء معاملات رسمية بسهولة.

خدمة «التصديق القنصلى» عبر البريد المصرى تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الخدمات الحكومية الرقمية، وتقليل الوقت والجهد المبذول من قبل المواطنين، مع ضمان تحقيق أعلى معايير الأمان والدقة في التعامل مع المستندات الرسمية.

خدمة آخرى تحت مسمى “خزنة”

وكانت قد كشفت الهيئة القومية للبريد المصري عن خدمة مالية جديدة تتيح صرف 3 أعاف المستحق لأصحاب المعاشات، هه الخدمة تأتي تحت اسم “خزنة”.

تتيح الخدمة الجديدة لأصحاب المعاشات الحصول على سلفة فورية تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة المعاش الشهري، مع إمكانية السداد على أقساط مرنة تتناسب مع قدرات المستفيدين المالية.

سلفة 3 أضعاف المعاش

تأتي هذه الخدمة في إطار خطة البريد المصري لتعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية والتمويلية الموجهة لفئات المجتمع المختلفة، وخاصة أصحاب المعاشات الذين يعتمدون على دخل ثابت شهري. 

وتهدف الخدمة إلى توفير سيولة مالية آمنة وسريعة لمواجهة النفقات الطارئة دون الحاجة إلى اللجوء لمؤسسات تمويل غير رسمية أو الدخول في إجراءات ضمان معقدة.

وأوضح البريد المصري أن الخدمة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تخفيف الأعباء المعيشية عن أصحاب المعاشات في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد متطلبات الحياة اليومية، من خلال تمويل فوري بشروط ميسرة وسداد مرن.

آلية عمل خدمة “خزنة”

تُقدم الخدمة وفقًا للآلية التالية:

  • تمويل فوري يصل إلى 3 أضعاف المعاش الشهري.
  • مدة سداد مرنة تمتد حتى 6 أشهر.
  • لا حاجة لضمانات إضافية بخلاف استيفاء شروط الأهلية الأساسية.

وتُعد هذه الآلية واحدة من أكثر الحلول التمويلية بساطة وسرعة، إذ يحصل المستفيد على المبلغ خلال فترة قصيرة بعد التقديم، ويبدأ السداد من الشهر التالي مباشرة من خلال خصم الأقساط من المعاش.

شروط الاستفادة من خدمة خزنة

حددت الهيئة القومية للبريد المصري مجموعة من الشروط الأساسية للاستفادة من خدمة خزنة، وتشمل ما يلي:

  • أن يكون لدى المستفيد حساب فضي للمعاشات في البريد المصري.
  • أن يمتلك بطاقة ميزة للمعاشات سارية.
  • انتظام تحويل المعاش لمدة 3 أشهر متتالية على الأقل.
  • ألا يقل الحد الأدنى للمعاش الشهري عن 2500 جنيه.

وأكدت الهيئة أن هذه الشروط تضمن سهولة الإجراءات دون الحاجة إلى أي مستندات أو ضمانات إضافية.

طرق التقديم للحصول على السلفة

أتاحت الهيئة القومية للبريد المصري عدة قنوات رسمية للتقديم على خدمة "خزنة"، تشمل ما يلي:

  • زيارة أقرب فرع بريد لتقديم الطلب مباشرة.
  • الاتصال بالخط الساخن 19524 للاستفسار أو التسجيل المبدئي.
  • التواصل عبر واتساب على الرقم: 01005759825.
  • التقديم الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للبريد المصري من خلال الحساب الشخصي للمستفيد.

أهداف خدمة “خزنة” من البريد المصري

أكد البريد المصري أن أهداف الخدمة تتلخص في النقاط التالية:

  • تعزيز الشمول المالي وتمكين المواطنين من الحصول على خدمات مصرفية متطورة.
  • توفير سيولة فورية وآمنة لأصحاب المعاشات دون تعقيدات.
  • تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومرنة تتناسب مع القدرات المالية للمستفيدين.
  • المساهمة في تخفيف الضغوط المعيشية وتعزيز الاستقرار المالي للأسر.

وأشار البريد إلى أن خدمة "خزنة" تمثل نقلة نوعية في الخدمات المالية الموجهة لفئة أصحاب المعاشات، كونها تجمع بين السهولة في الإجراءات والمرونة في السداد، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتلبية الاحتياجات اليومية دون اللجوء إلى الاقتراض التقليدي.

البريد المصرى التصديق القنصلى البريد وزارة الخارجية ما هي خدمة التصديق القنصلى خدمة التصديق القنصلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

إنستاباي

تحذير عاجل من «إنستاباي».. ما القصة؟

صورة أرشيفية

عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟

يس توروب

قرار عاجل من الأهلي بشأن يس توروب.. تفاصيل

الطفلة جنى

حادث أم تصفية حسابات؟.. قصة رحيل الطفلة جنى لحظة خروجها من المدرسة

الجنيه الذهب

بعد ارتفاعه 600 جنيه| سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

خلف الزناتي نقيب المعلمين

خلف الزناتي يعلن مفاجأة كبرى تنتظر المعلمين مطلع العام القادم

المايه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على صانعى محتوى

المياه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على الأكيلانس وسلطانجى صانعى محتوى

ترشيحاتنا

دانييل فاركه

مدرب ليدز يفتح النار عقب السقوط أمام مانشستر سيتي

عواد وصبحي

جون إدوارد يجتمع بـ صبحى وعواد لإنهاء الخلاف بينهما

محمد صبحى

الغندور يكشف كواليس جلسة عبد الرؤوف مع محمد صبحى بعد خطأ كايزر تشيفز

بالصور

للطرق الوعرة.. سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا.. بالفيديو

سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا
سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا
سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا

تامر عاشور يتألق في ليلة استثنائية على مسرح أرينا الكويت

تامر عاشور
تامر عاشور
تامر عاشور

على قد الأيد.. سعر ومواصفات اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏

اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏
اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏
اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏

"ماذا بعد" أفضل فيلم.. إعلان جوائز مسابقة أفلام الطلبة بختام مهرجان الفيوم

ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

فيديو

سعد البارون

سعد بارون يفتتح موسم الأغاني الجديدة بـ «القمة» ويُحقق انتشارًا سريعًا | فيديو

منى زكي

يسرا عن فيلم الست: اقتنعت بالشبه بين منى زكي وأم كلثوم بنسبة 100%

عريس بزي الملك توت عنخ آمون

دخل قاعة الفرح بزي توت عنخ آمون .. ظهور أسطوري لعريس من كوم أمبو

سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا

للطرق الوعرة.. سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا.. بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد