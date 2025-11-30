البريد يعلن عن إتاحة خدمة جديدة في مختلف المحافظات.. ما هي وكيف تستفيد منها؟

أعلنت الهيئة القومية للبريد المصري عن إطلاق خدمة جديدة تحمل اسم «التصديق القنصلى»، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك عبر جميع مكاتب البريد في مختلف المحافظات، بهدف تبسيط الإجراءات الحكومية وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الرسمية.



ما هي خدمة التصديق القنصلى؟

تتيح خدمة التصديق القنصلى للمواطنين تقديم المستندات المطلوبة مباشرة في أي مكتب بريد دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التصديق التابعة لوزارة الخارجية.

ويتولى البريد إتمام جميع الإجراءات بالتنسيق مع مكاتب التصديق نيابة عن المواطن، ما يوفر الوقت والجهد ويضمن سرعة وأمان في إنجاز المعاملات.



خيارات تسليم المستندات

يمنح البريد المصري العملاء حرية اختيار وسيلة استلام المستندات المصدقة، سواء عن طريق أقرب مكتب بريد، أو من خلال خدمة التوصيل إلى محل العمل أو الإقامة، بما يتناسب مع احتياجات كل مواطن.

استراتيجية البريد المصري

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية البريد المصري لتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية، وتوفير حلول مبتكرة تساعد المواطنين داخل مصر وخارجها، وخصوصاً العاملين بالخارج والطلاب، على إنجاز معاملاتهم الرسمية بجودة أعلى وفي وقت أقل.

مميزات الخدمة

تبسيط إجراءات التصديق القنصلي وتقليل الحاجة للذهاب إلى مقار وزارة الخارجية.

إتمام الإجراءات نيابة عن المواطن لضمان سرعة الإنجاز.

خيارات متعددة لتسليم المستندات حسب رغبة العميل.

دعم المواطنين العاملين بالخارج والطلاب في إنهاء معاملات رسمية بسهولة.

خدمة «التصديق القنصلى» عبر البريد المصرى تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الخدمات الحكومية الرقمية، وتقليل الوقت والجهد المبذول من قبل المواطنين، مع ضمان تحقيق أعلى معايير الأمان والدقة في التعامل مع المستندات الرسمية.

خدمة آخرى تحت مسمى “خزنة”

وكانت قد كشفت الهيئة القومية للبريد المصري عن خدمة مالية جديدة تتيح صرف 3 أعاف المستحق لأصحاب المعاشات، هه الخدمة تأتي تحت اسم “خزنة”.

تتيح الخدمة الجديدة لأصحاب المعاشات الحصول على سلفة فورية تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة المعاش الشهري، مع إمكانية السداد على أقساط مرنة تتناسب مع قدرات المستفيدين المالية.

سلفة 3 أضعاف المعاش

تأتي هذه الخدمة في إطار خطة البريد المصري لتعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية والتمويلية الموجهة لفئات المجتمع المختلفة، وخاصة أصحاب المعاشات الذين يعتمدون على دخل ثابت شهري.

وتهدف الخدمة إلى توفير سيولة مالية آمنة وسريعة لمواجهة النفقات الطارئة دون الحاجة إلى اللجوء لمؤسسات تمويل غير رسمية أو الدخول في إجراءات ضمان معقدة.

وأوضح البريد المصري أن الخدمة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تخفيف الأعباء المعيشية عن أصحاب المعاشات في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد متطلبات الحياة اليومية، من خلال تمويل فوري بشروط ميسرة وسداد مرن.

آلية عمل خدمة “خزنة”

تُقدم الخدمة وفقًا للآلية التالية:

تمويل فوري يصل إلى 3 أضعاف المعاش الشهري.

مدة سداد مرنة تمتد حتى 6 أشهر.

لا حاجة لضمانات إضافية بخلاف استيفاء شروط الأهلية الأساسية.

وتُعد هذه الآلية واحدة من أكثر الحلول التمويلية بساطة وسرعة، إذ يحصل المستفيد على المبلغ خلال فترة قصيرة بعد التقديم، ويبدأ السداد من الشهر التالي مباشرة من خلال خصم الأقساط من المعاش.

شروط الاستفادة من خدمة خزنة

حددت الهيئة القومية للبريد المصري مجموعة من الشروط الأساسية للاستفادة من خدمة خزنة، وتشمل ما يلي:

أن يكون لدى المستفيد حساب فضي للمعاشات في البريد المصري.

أن يمتلك بطاقة ميزة للمعاشات سارية.

انتظام تحويل المعاش لمدة 3 أشهر متتالية على الأقل.

ألا يقل الحد الأدنى للمعاش الشهري عن 2500 جنيه.

وأكدت الهيئة أن هذه الشروط تضمن سهولة الإجراءات دون الحاجة إلى أي مستندات أو ضمانات إضافية.

طرق التقديم للحصول على السلفة

أتاحت الهيئة القومية للبريد المصري عدة قنوات رسمية للتقديم على خدمة "خزنة"، تشمل ما يلي:

زيارة أقرب فرع بريد لتقديم الطلب مباشرة.

الاتصال بالخط الساخن 19524 للاستفسار أو التسجيل المبدئي.

التواصل عبر واتساب على الرقم: 01005759825.

التقديم الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للبريد المصري من خلال الحساب الشخصي للمستفيد.

أهداف خدمة “خزنة” من البريد المصري

أكد البريد المصري أن أهداف الخدمة تتلخص في النقاط التالية:

تعزيز الشمول المالي وتمكين المواطنين من الحصول على خدمات مصرفية متطورة.

توفير سيولة فورية وآمنة لأصحاب المعاشات دون تعقيدات.

تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومرنة تتناسب مع القدرات المالية للمستفيدين.

المساهمة في تخفيف الضغوط المعيشية وتعزيز الاستقرار المالي للأسر.

وأشار البريد إلى أن خدمة "خزنة" تمثل نقلة نوعية في الخدمات المالية الموجهة لفئة أصحاب المعاشات، كونها تجمع بين السهولة في الإجراءات والمرونة في السداد، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتلبية الاحتياجات اليومية دون اللجوء إلى الاقتراض التقليدي.