رسميًا.. صرف مرتبات ديسمبر للمعلمين مع جدول جديد للحد الأدنى للأجور

مع اقتراب نهاية العام، يزداد اهتمام المواطنين، وخصوصًا المعلمين والعاملين في الحكومة، بمعرفة موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025، إلى جانب تفاصيل الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة، وأماكن الصرف، وكذلك موعد صرف حافز التدريس للمعلمين.

ويأتي هذا الاهتمام في ظل الزيادات الدورية في الرواتب المعتمدة ضمن الموازنة العامة للدولة، والتي تهدف لدعم العاملين وتوفير الاستقرار المالي لهم، فضلاً عن تحفيز المعلمين على الارتقاء بالعملية التعليمية.

وحددت وزارة المالية المصرية مواعيد صرف مرتبات جميع العاملين في الدولة وفق جدول زمني دقيق، مع تطبيق الزيادات السنوية في بداية كل موازنة جديدة، وكذلك توفير وسائل صرف متعددة لتسهيل استلام الرواتب، بما في ذلك البنوك، البريد، الماكينات الإلكترونية والمحافظ الرقمية. كما يتم صرف حوافز إضافية للمعلمين لتحفيزهم على الأداء المتميز، إلى جانب تحديد الحد الأدنى للأجور لكل درجة وظيفية بعد الزيادة الأخيرة.

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 سيبدأ يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، وفق الجدول التالي:

البيان ديسمبر 2025 متأخرات للعاملين الإثنين 8، الثلاثاء 8، الأربعاء 9 رواتب العاملين ومن في حكمهم الأربعاء 24، الخميس 25، الأحد 28، الإثنين 29

الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

أقرت وزارة المالية زيادة دورية للمرتبات بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، مع حد أدنى 150 جنيهًا، وجاء الحد الأدنى للأجور لعام 2025 لجميع الدرجات المالية على النحو التالي:

الدرجة الوظيفية الحد الأدنى للمرتبات (جنيه) الدرجة الممتازة 13,800 الدرجة العالية أو ما يعادلها 11,800 درجة مدير عام أو ما يعادلها 10,300 الدرجة الأولى أو ما يعادلها 9,800 الدرجة الثانية 8,500 الدرجة الثالثة 8,000 الدرجة الرابعة 7,300 الدرجة الخامسة 7,100 الدرجة السادسة 7,100

تبدأ زيادة المرتبات مع تطبيق الموازنة العامة الجديدة في شهر يوليو من كل عام.

أماكن صرف المرتبات

أتاحت وزارة المالية عدة قنوات لصرف الرواتب لتسهيل وصولها إلى العاملين، وتشمل:

ماكينات الصراف الآلي لمختلف فروع البنوك وشوارع وميادين مصر (ATM).

4600 مكتب تابع للبريد المصري.

ماكينات الدفع الإلكتروني “فوري”.

المحافظ الإلكترونية وبطاقات ميزة.



حافز التدريس للمعلمين

أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء صرف حافز تدريس قدره 1000 جنيه شهريًا لكل معلم، بداية من نوفمبر 2025، وذلك بهدف تشجيع المعلمين على بذل أقصى جهد في العملية التعليمية.

ويختلف هذا الحافز عن حافز التطوير، الذي يصرف للمعلمين في المنظومة التعليمية الجديدة ويصل إلى نحو 800 جنيه شهريًا لكل معلم.

خريطة العام الدراسي 2025-2026 وموعد امتحانات نصف العام

بداية العام الدراسي: 20 سبتمبر 2025، لمدة 36 أسبوعًا.

20 سبتمبر 2025، لمدة 36 أسبوعًا. امتحانات نصف العام للمدارس: تبدأ 10 يناير 2026 لصفوف النقل، و17 يناير 2026 للشهادة الإعدادية، وتنتهي 22 يناير 2026، يليها إجازة نصف العام حتى 5 فبراير 2026.

تبدأ 10 يناير 2026 لصفوف النقل، و17 يناير 2026 للشهادة الإعدادية، وتنتهي 22 يناير 2026، يليها إجازة نصف العام حتى 5 فبراير 2026. بدء الفصل الدراسي الثاني: 7 فبراير 2026.

7 فبراير 2026. امتحانات النقل والتيرم الثاني: تبدأ 16 مايو 2026، والشهادة الإعدادية 4 يونيو 2026، والدبلومات الفنية 31 مايو 2026، والثانوية العامة 20 يونيو 2026.

تبدأ 16 مايو 2026، والشهادة الإعدادية 4 يونيو 2026، والدبلومات الفنية 31 مايو 2026، والثانوية العامة 20 يونيو 2026. نهاية العام الدراسي: 11 يونيو 2026.

11 يونيو 2026.

امتحانات الجامعات والكليات