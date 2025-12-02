قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الإنتاج الحربي: نشارك بقوة في EDEX 2025.. ونعرض منتجات عسكرية جديدة لأول مرة
لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين.. أبرز تصريحات وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الألماني
وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريراً حول جهود ملف القضية السكانية في نوفمبر 2025
بعد أنباء تعيينه.. القصة الكاملة لأزمة سامح حسين مع جامعة حلوان
عضو المجلس الفلسطيني: المشهد في غزة قاتم رغم وقف إطلاق النار واستمرار خروقات الاحتلال
وزير الخارجية: نطالب بضرورة التوصل إلى هدنة شاملة في السودان
وزير الخارجية: وحدة الأراضي الفلسطينية خط أحمر.. ونرفض تمامًا تقسيم غزة
بعد الضجة الواسعة| المعلمة نسرين صاحبة فيديو تنمر مدرسة الإسكندرية تكشف لـ"صدى البلد": هل استفزت الطلاب؟.. وهذا كان ردها
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي وإطلاق منتدى أعمال مشترك
إيران تصل إلى عالم نووي إسرائيلي.. باقة زهور ورسالة تهديد تكشف التفاصيل
متابعة ميدانية لرئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أثناء نوة قاسم
الإنفاق على السباحة خسارة.. شوبير: حان الوقت لدعم الألعاب الفردية وتحقيق الميداليات الدولية
تحقيقات وملفات

رسميًا.. صرف مرتبات ديسمبر للمعلمين مع جدول جديد للحد الأدنى للأجور

إسراء عبدالمطلب

مع اقتراب نهاية العام، يزداد اهتمام المواطنين، وخصوصًا المعلمين والعاملين في الحكومة، بمعرفة موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025، إلى جانب تفاصيل الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة، وأماكن الصرف، وكذلك موعد صرف حافز التدريس للمعلمين. 

ويأتي هذا الاهتمام في ظل الزيادات الدورية في الرواتب المعتمدة ضمن الموازنة العامة للدولة، والتي تهدف لدعم العاملين وتوفير الاستقرار المالي لهم، فضلاً عن تحفيز المعلمين على الارتقاء بالعملية التعليمية.

وحددت وزارة المالية المصرية مواعيد صرف مرتبات جميع العاملين في الدولة وفق جدول زمني دقيق، مع تطبيق الزيادات السنوية في بداية كل موازنة جديدة، وكذلك توفير وسائل صرف متعددة لتسهيل استلام الرواتب، بما في ذلك البنوك، البريد، الماكينات الإلكترونية والمحافظ الرقمية. كما يتم صرف حوافز إضافية للمعلمين لتحفيزهم على الأداء المتميز، إلى جانب تحديد الحد الأدنى للأجور لكل درجة وظيفية بعد الزيادة الأخيرة.

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 سيبدأ يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، وفق الجدول التالي:

البيانديسمبر 2025
متأخرات للعاملينالإثنين 8، الثلاثاء 8، الأربعاء 9
رواتب العاملين ومن في حكمهمالأربعاء 24، الخميس 25، الأحد 28، الإثنين 29

 

الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

أقرت وزارة المالية زيادة دورية للمرتبات بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، مع حد أدنى 150 جنيهًا، وجاء الحد الأدنى للأجور لعام 2025 لجميع الدرجات المالية على النحو التالي:

الدرجة الوظيفيةالحد الأدنى للمرتبات (جنيه)
الدرجة الممتازة13,800
الدرجة العالية أو ما يعادلها11,800
درجة مدير عام أو ما يعادلها10,300
الدرجة الأولى أو ما يعادلها9,800
الدرجة الثانية8,500
الدرجة الثالثة8,000
الدرجة الرابعة7,300
الدرجة الخامسة7,100
الدرجة السادسة7,100

تبدأ زيادة المرتبات مع تطبيق الموازنة العامة الجديدة في شهر يوليو من كل عام.

أماكن صرف المرتبات

أتاحت وزارة المالية عدة قنوات لصرف الرواتب لتسهيل وصولها إلى العاملين، وتشمل:

  • ماكينات الصراف الآلي لمختلف فروع البنوك وشوارع وميادين مصر (ATM).
  • 4600 مكتب تابع للبريد المصري.
  • ماكينات الدفع الإلكتروني “فوري”.
  • المحافظ الإلكترونية وبطاقات ميزة.
حافز التدريس للمعلمين

أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء صرف حافز تدريس قدره 1000 جنيه شهريًا لكل معلم، بداية من نوفمبر 2025، وذلك بهدف تشجيع المعلمين على بذل أقصى جهد في العملية التعليمية. 

ويختلف هذا الحافز عن حافز التطوير، الذي يصرف للمعلمين في المنظومة التعليمية الجديدة ويصل إلى نحو 800 جنيه شهريًا لكل معلم.

خريطة العام الدراسي 2025-2026 وموعد امتحانات نصف العام

  • بداية العام الدراسي: 20 سبتمبر 2025، لمدة 36 أسبوعًا.
  • امتحانات نصف العام للمدارس: تبدأ 10 يناير 2026 لصفوف النقل، و17 يناير 2026 للشهادة الإعدادية، وتنتهي 22 يناير 2026، يليها إجازة نصف العام حتى 5 فبراير 2026.
  • بدء الفصل الدراسي الثاني: 7 فبراير 2026.
  • امتحانات النقل والتيرم الثاني: تبدأ 16 مايو 2026، والشهادة الإعدادية 4 يونيو 2026، والدبلومات الفنية 31 مايو 2026، والثانوية العامة 20 يونيو 2026.
  • نهاية العام الدراسي: 11 يونيو 2026.
امتحانات الجامعات والكليات

  • بداية الدراسة للفصل الدراسي الأول: 20 سبتمبر 2025.
  • امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول: خلال 3 أسابيع من نوفمبر 2025.
  • امتحانات نصف العام الجامعية: 3 يناير حتى 22 يناير 2026.
  • بداية الفصل الدراسي الثاني: 7 فبراير 2026، مع امتحانات منتصف الفصل الثاني في 21 مايو 2026.
