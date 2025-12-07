الإعلامية دينا يحيى تحصل على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى من جامعة القاهرة

حصلت الإعلامية المصرية دينا يحيى على درجة الدكتوراه في الإعلام بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالنشر والتبادل بين الجامعات من كلية الإعلام – جامعة القاهرة، في إنجاز أكاديمي جديد يضاف إلى مسيرتها المهنية والإعلامية المميزة " حيث تعتبر هذه الدرجه هى اعلى تقدير يمنح فى رسائل الدكتوراه "

وقد قدمت دينا يحيي خلال المناقشة عرضًا علميًا دقيقًا لرسالتها، ما أثار إعجاب لجنة الحكم والمناقشة التي أشادت بمستوى الرسالة وبطريقة العرض التي عكست احترافية الاعلاميه دينا يحيي وقدرتها الأكاديمية العالية. وأكدت اللجنة أن العمل يمثل نموذجًا راقيًا للبحث العلمي في الإعلام.

وتُعد دينا يحيي واحدة من أبرز الإعلاميات فى الوطن العربى في السنوات الأخيرة، إذ جمعت بين التميز الأكاديمي والخبرة الإعلامية المتنوعة. فقد قدمت العديد من البرامج التلفزيونية على قنوات فضائية مختلفة، وتميزت بأسلوبها السلس والمباشر وقدرتها على التواصل مع الجمهور.

كما قدمت دينا يحيي عددًا من المنتديات والمناسبات الرئاسية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أشاد بأدائها واحترافيتها أمام الحضور. وتم تكريمها من وزير الإعلام الكويتي تقديرًا لمسيرتها الإعلامية، إلى جانب تكريمها في العاصمة البريطانية لندن ضمن فعاليات عربية ودولية كبرى.

ومثلت مصر في احتفالية أفضل امرأة عربية 2025 في لندن، وهي فعالية شهدت تغطية واسعة في الصحف العالمية، مما عزز حضور اسم دينا يحيي كإعلامية عربية مؤثرة على الساحة الدولية.

وتواصل دينا يحيي نجاحها من خلال بودكاست “احكي مع دينا يحيي” المميز والذي حقق انتشارًا كبيرًا بفضل أسلوبها الإنساني واحترافيتها في الحوار. ويعد البودكاست واحدًا من الأعمال التي رفعت من حضورها الرقمي والإعلامي، وساهم في ترسيخ اسمها كإعلامية صاحبة محتوى مؤثر.

وبهذا الإنجاز العلمي والإعلامي الجديد، ترسخ دينا يحيي مكانتها كإعلامية و أكاديمية تجمع بين الخبرة المهنية والتميز العلمي، لتواصل مسيرتها كواحدة من أكثر الشخصيات الإعلامية تأثيرًا وتميزًا في مصر والعالم العربي.