ورتل القرآن.. الأزهر: إطلاق حملة لتعلم أحكام التجويد والتلاوة | تفاصيل
بعد تحذيرات تطبيق إنستاباي .. كيف تدخل البنك المركزي لحماية حسابات عملاء البنوك
عايزين يشِّيلوه خيبتهم.. تعليق ناري من تامر أمين على أزمة محمد صلاح
سبورتنج كلوب لواندا الأنجولي يفوز على رابطة الأصدقاء الإيفواري
لقد حصلت على نقاط إنستاباي.. تحذير من حيلة جديدة لسرقة بيانات العملاء
إحالة 40 طعنا علي نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب للنقض
لا مكان للشائعات.. أحمد موسى: مصر لن تسمح لأحد بتدمير اقتصادها
الإدارية العليا تؤجل 257 طعن على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب للأربعاء المقبل
أسوة بكأس العالم.. خضوع حكام ومساعدي الدوري الممتاز لاختبار الفواصل الزمنية
الإدارية العليا: عدم قبول 3 طعون علي نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب
نتيجة وأهداف وملخص مباراة منتخبي قطر وتونس بكأس العرب وترتيب المجموعة
حسام حسن قبل المونديال: أثق في لاعبي المنتخب وظهورهم بشكل أفضل من النسخ السابقة
أخبار البلد

الإعلامية دينا يحيى تحصل على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى من جامعة القاهرة

 حصلت الإعلامية المصرية دينا يحيى على درجة الدكتوراه في الإعلام بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالنشر والتبادل بين الجامعات من كلية الإعلام – جامعة القاهرة، في إنجاز أكاديمي جديد يضاف إلى مسيرتها المهنية والإعلامية المميزة " حيث تعتبر هذه الدرجه هى اعلى تقدير يمنح فى رسائل الدكتوراه "

وقد قدمت دينا يحيي خلال المناقشة عرضًا علميًا دقيقًا لرسالتها، ما أثار إعجاب لجنة الحكم والمناقشة التي أشادت بمستوى الرسالة وبطريقة العرض التي عكست احترافية الاعلاميه دينا يحيي وقدرتها الأكاديمية العالية. وأكدت اللجنة أن العمل يمثل نموذجًا راقيًا للبحث العلمي في الإعلام.

وتُعد دينا يحيي واحدة من أبرز الإعلاميات فى الوطن العربى في السنوات الأخيرة، إذ جمعت بين التميز الأكاديمي والخبرة الإعلامية المتنوعة. فقد قدمت العديد من البرامج التلفزيونية على قنوات فضائية مختلفة، وتميزت بأسلوبها السلس والمباشر وقدرتها على التواصل مع الجمهور.

كما قدمت دينا يحيي عددًا من المنتديات والمناسبات الرئاسية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أشاد بأدائها واحترافيتها أمام الحضور. وتم تكريمها من وزير الإعلام الكويتي تقديرًا لمسيرتها الإعلامية، إلى جانب تكريمها في العاصمة البريطانية لندن ضمن فعاليات عربية ودولية كبرى.

ومثلت مصر في احتفالية أفضل امرأة عربية 2025 في لندن، وهي فعالية شهدت تغطية واسعة في الصحف العالمية، مما عزز حضور اسم دينا يحيي كإعلامية عربية مؤثرة على الساحة الدولية.

وتواصل دينا يحيي نجاحها من خلال بودكاست “احكي مع دينا يحيي” المميز والذي حقق انتشارًا كبيرًا بفضل أسلوبها الإنساني واحترافيتها في الحوار. ويعد البودكاست واحدًا من الأعمال التي رفعت من حضورها الرقمي والإعلامي، وساهم في ترسيخ اسمها كإعلامية صاحبة محتوى مؤثر.

وبهذا الإنجاز العلمي والإعلامي الجديد، ترسخ دينا يحيي مكانتها كإعلامية و أكاديمية تجمع بين الخبرة المهنية والتميز العلمي، لتواصل مسيرتها كواحدة من أكثر الشخصيات الإعلامية تأثيرًا وتميزًا في مصر والعالم العربي.

أمن القاهرة يحدد هوية المتهم بـ تقطيع جثمان فتاة وإلقائه بعين شمس

المتهم فصل جسدها ووزعه بالشوارع .. أمن القاهرة يكشف لغز العثور على فتاة عين شمس

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

شاب ينهي حياة فتاة حاولت الدفاع عن نفسها في حدائق القبة

300 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ومتوسطة في عدة مناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ومتوسطة في هذه المناطق

هل يجوز أخذ دواء للحمل بتوأم؟.. اعرف شروط وضوابط تحديد نوع الجنين

أمين الإفتاء: عقوق الوالدين كبيرة من أكبر الكبائر.. والجزاء من جنس العمل

أفضل دعاء بعد صلاة العشاء لقضاء الحوائج.. لا تفوت أوقات الاستجابة

البحث عن التمساح.. جهود مكثفة للعثور على تماسيح مصرف الزوامل بالشرقية

رحيل بلا وداع| بعد مقـ.تل سعيد مختار.. نجوم انتهت حياتهم بطرق مأساوية

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

السبب مجهول .. زوج يتخلص من زوجته بعد 120 يوم زواج

مصطفى قمر يطرح كليب مش هاشوفك بمشاركة زوجته .. فيديو

بيرموني تحت الأتوبيس.. محمد صلاح يكشف تفاصيل علاقته بنادي ليفربول

تعليق صادم من أحمد سعد على صورته مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

