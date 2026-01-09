التوك شو| انخفاض حاد في درجات الحرارة.. أجواء إيجابية داخل منتخب مصر

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.



عيار 21 يلامس الـ 6 ألاف..تعرف على أسعار الذهب اليوم

يعد الذهب واحدا من أهم وأقدم المعادن النفيسة التي عرفتها البشرية، وظل عبر العصور معيارا للقيمة وملاذا آمنا في أوقات الاضطراب الاقتصادي.



حقيقة رفع أسعار السجائر خلال هذه الفترة.. الشعبة توضح كل شئ

يتابع عدد كبير من المواطنين خلال هذه الأيام، كل ما يحدث بأسعار السجائر، بعد أن قام بعض التجار بوقف البيع، لحدوث بعض المشكلات ويزيادة الأسعار، لكن الشعبة خرجت ووضحت كل شئ يخص أسعار السجائر.





تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية والدولار مقابل الجنيه اليوم

رصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد أسعار صرف العملات اليوم الجمعة 9 يناير، وجاءت كالتالي:





قبل رمضان والأعياد..آليات تتحرك الحكومة لزيادة المعروض من الدواجن بالأسواق

في ظل تصاعد الاهتمام بأسعار السلع الغذائية وتأثيرها المباشر على حياة المواطنين، يعود قطاع الدواجن إلى صدارة المشهد الاقتصادي، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية للأمن الغذائي في مصر.



انخفاض حاد في درجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس اليوم

يتوقع خبراء الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة طقس شديد البرودة خلال الصباح الباكر وليلا، مع نشاط للرياح.أجواء إيجابية داخل منتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار الحاسمة.. تفاصيل

كشف الناقد الرياضي أدهم عبد الرحيم عن آخر استعدادات المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره الإيفواري، في اللقاء المرتقب ضمن منافسات الدور ربع النهائي (دور الـ8) من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب.





طبيب: ثورة طبية بعد إجراء روبوت صيني لعملية جراحية معقدة

قال الدكتور مهند الأنصاري، أستاذ الجراحة الروبوتية، إن الوضع الحالي يشهد تطورات متسارعة في مجال الجراحات الروبوتية وجراحات الذكاء الاصطناعي.الأشهر الحرم ودورها في تعزيز القيم الدينية.. أمين الفتوى يوضح

تحدث الدكتور محمد طنطاوي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن الأشهر الحرم ودورها في تعزيز القيم الدينية والاجتماعية، وقال إن الله هو من حدد هذه الأيام لنشر السلام.





مختار غباشي: ما يحدث في إيران الآن لا يمكن أن نفصله عما يحدث في فلسطين

تحدث الدكتور مختار غباشي الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية، عن التطورات الأخيرة والصراعات في المنطقة، وأكد أن ما يحدث في إيران الآن لا يمكن أن نفصله عما يحدث في فلسطين