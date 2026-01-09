قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منخفض جوي يعصف بالقطاع.. نازحو غزة يواجهون العاصفة بخيام مهترئة
يصعب رصده.. حدث فلكي عن كوكب المريخ اليوم الجمعة
دعاء المغرب لتفريج الكرب وزوال كل ضائقة.. لا تفوت فرصة الاستجابة بعد الصلاة
شاهد.. غرفة ملابس منتخبي السنغال ومالي قبل اللقاء في كأس أمم إفريقيا
طاقم تحكيم سنغالي يقود مواجهة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم إفريقيا
500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
نواب أوروبيون: تعليق اتفاق التجارة مع أمريكا بعد تهديدات ترامب بالسيطرة على جرينلاند
حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة بالمحافظات.. اعرف أماكن سقوط الأمطار
البحرية الأمريكية تحتجز ناقلة النفط أولينا في البحر الكاريبي
عودة منتخب تونس على طائرة عادية وسط الركاب بعد الخروج من أمم أفريقيا
حقيقة زيادة أسعار السجائر في الأسواق خلال أيام ..الشعبة توضح
خلوا بالكم.. مركز تغير المناخ: عاصفة وأمطار على هذه المحافظات خلال ساعات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
التوك شو| انخفاض حاد في درجات الحرارة.. أجواء إيجابية داخل منتخب مصر

إسراء صبري

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.


عيار 21 يلامس الـ 6 ألاف..تعرف على أسعار الذهب اليوم
يعد الذهب واحدا من أهم وأقدم المعادن النفيسة التي عرفتها البشرية، وظل عبر العصور معيارا للقيمة وملاذا آمنا في أوقات الاضطراب الاقتصادي.


حقيقة رفع أسعار السجائر خلال هذه الفترة.. الشعبة توضح كل شئ
يتابع عدد كبير من المواطنين خلال هذه الأيام، كل ما يحدث بأسعار السجائر، بعد أن قام بعض التجار بوقف البيع، لحدوث بعض المشكلات ويزيادة الأسعار، لكن الشعبة خرجت ووضحت كل شئ يخص أسعار السجائر.



تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية والدولار مقابل الجنيه اليوم
رصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد أسعار صرف العملات اليوم الجمعة 9 يناير، وجاءت كالتالي:



قبل رمضان والأعياد..آليات تتحرك الحكومة لزيادة المعروض من الدواجن بالأسواق
في ظل تصاعد الاهتمام بأسعار السلع الغذائية وتأثيرها المباشر على حياة المواطنين، يعود قطاع الدواجن إلى صدارة المشهد الاقتصادي، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية للأمن الغذائي في مصر.

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس اليوم
يتوقع خبراء الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة طقس شديد البرودة خلال الصباح الباكر وليلا، مع نشاط للرياح.أجواء إيجابية داخل منتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار الحاسمة.. تفاصيل
كشف الناقد الرياضي أدهم عبد الرحيم عن آخر استعدادات المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره الإيفواري، في اللقاء المرتقب ضمن منافسات الدور ربع النهائي (دور الـ8) من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب.



طبيب: ثورة طبية بعد إجراء روبوت صيني لعملية جراحية معقدة
قال الدكتور مهند الأنصاري، أستاذ الجراحة الروبوتية، إن الوضع الحالي يشهد تطورات متسارعة في مجال الجراحات الروبوتية وجراحات الذكاء الاصطناعي.الأشهر الحرم ودورها في تعزيز القيم الدينية.. أمين الفتوى يوضح
تحدث الدكتور محمد طنطاوي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن الأشهر الحرم ودورها في تعزيز القيم الدينية والاجتماعية، وقال إن الله هو من حدد هذه الأيام لنشر السلام.



مختار غباشي: ما يحدث في إيران الآن لا يمكن أن نفصله عما يحدث في فلسطين
تحدث الدكتور مختار غباشي الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية، عن التطورات الأخيرة والصراعات في المنطقة، وأكد أن ما يحدث في إيران الآن لا يمكن أن نفصله عما يحدث في فلسطين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

