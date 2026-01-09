قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سنة القيادة والثقة بالنفس.. عبير فؤاد تكشف مفاجآت لمواليد برج الدلو في 2026
نوة الفيضة الكبيرة.. بورسعيد ترفع حالة الاستعداد القصوى
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لأحياء الطالبية وجنوب الجيزة
اكتشافات غاز شمال العريش| دفعة استراتيجية تعزز احتياطيات مصر وتدعم التحول لمركز إقليمي للطاقة
800 مليار جنيه خسائر سنويًا.. خبراء الضرائب: 3 روشتات للالتزام وتفادي التهرب
التعليم العالي: التوسع في الجامعات المتخصصة لمواكبة الثورة الصناعية الخامسة .. تسهم في زيادة فرص التوظيف وتعزيز الابتكار الوطني
الأشهر الحرم ودورها في تعزيز القيم الدينية.. أمين الفتوى يوضح
قرار جديد في منتخب مصر قبل ساعات من مواجهة كوت ديفوار
كيفية التقديم علي منحة الدكتور علي مصيلحي التعليمية
بالأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان
خامنئي: أطالب ترامب بالتركيز على أزمات بلاده
طبيب: ثورة طبية بعد إجراء روبوت صيني لعملية جراحية معقدة

قال الدكتور مهند الأنصاري، أستاذ الجراحة الروبوتية، إن الوضع الحالي يشهد تطورات متسارعة في مجال الجراحات الروبوتية وجراحات الذكاء الاصطناعي، حيث قام الروبوت الصيني «توماي» بإجراء جراحة معقدة في القنوات الصفراء، والتي تُعد من أعقد جراحات الكبد والبنكرياس، نظرًا لإحاطتها بنسيج معقد من الشرايين والأوردة.

وتابع، في مداخلة عبر «زووم» خلال برنامج صباح جديد، الذي تقدمه الإعلاميتان شروق وجدي وشيرين عساس على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الروبوتات تشهد في الوقت الحالي انتشارًا واسعًا في العديد من الدول، مثل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب عدد من الدول العربية والأفريقية.

وأشار إلى أن الروبوتات نجحت في بداية التجربة أن تُجري عمليات جراحية تقليدية، ثم جرى تزويدها بأنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة أسهمت في تطوير أدائها، وصولًا إلى المستوى المتقدم الذي نشهده حاليًا، مؤكدًا على أنه رغم هذا التقدم الكبير في الجراحات الروبوتية، إلا أنه لا بد من خضوعها للإشراف البشري.

