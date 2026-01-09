مسؤولة أوكرانية تدق ناقوس الخطر: القرم على حافة أزمة إنسانية وصحية

حذّرت أولها كوريشكو، الممثلة الدائمة للرئيس الأوكراني في شبه جزيرة القرم، من التدهور الحاد للأوضاع داخل شبه الجزيرة، مؤكدة أنها تمر بظروف بالغة الصعوبة في ظل ما وصفته بالاحتلال المؤقت والضربات المستمرة التي تشهدها المنطقة.

المستويات السياسية والقضائية والإنسانية

وأوضحت كوريشكو خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القرم تعاني أزمات متشابكة على المستويات السياسية والقضائية والإنسانية، مشيرة إلى تسجيل العديد من القضايا الجنائية داخل القطاع القضائي، تطال سياسيين وأشخاصًا اتُّهموا بخيانة أوكرانيا والانضمام إلى الطرف الآخر.

الأدوية والمساعدات الطبية

وأضافت أن الوضع الصحي داخل شبه الجزيرة يشهد تدهورًا خطيرًا، كاشفة عن وجود نحو 60 شخصًا بحاجة ماسة إلى الأدوية والمساعدات الطبية العاجلة، في ظل نقص الإمكانيات وتأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة.

التحديات والضغوط المتصاعدة

وأكدت المسؤولة الأوكرانية أن الدعم الذي يقدمه الشركاء الأوروبيون يمثل عنصرًا حاسمًا في هذه المرحلة، لافتة إلى أن هذا الدعم يبعث برسالة واضحة مفادها أن أوروبا لم تترك كييف وحدها، رغم التحديات والضغوط المتصاعدة التي تواجهها شبه جزيرة القرم.