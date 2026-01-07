قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية

البيت الأبيض
البيت الأبيض
أ ش أ

 أعلن وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركي روبرت كينيدي اليوم الأربعاء، إلى جانب كبار المسئولين في الإدارة، إرشادات غذائية جديدة للأمريكيين، تحذر من تناول الأطعمة المصنعة بشكل كبير؛ وتؤكد أهمية البروتين والدهون الصحية.
ووصف “كينيدي” - في إفادة صحفية عقدت بالبيت الابيض - هذه الخطوة بأنها "أهم إعادة ضبط في السياسة الغذائية الفيدرالية في التاريخ"، مؤكداً أن الالتزام بهذه التوصيات سيعزز صحة الأمريكيين بشكل عام، ويقلل من الإنفاق الصحي للولايات المتحدة. وتأتي هذه الإرشادات ضمن أجندة الرئيس تحت شعار "اجعل أميركا صحية مرة أخرى".
وقال “كينيدي”: "يشكل اليوم نقطة تحول حاسمة في السياسة الغذائية الفيدرالية، وهو أمر تحقق بفضل قيادة الرئيس ترامب وعمل أمهات أجندة "اجعل أمريكا صحية مرة أخرى" او ما يعرف باسم "ماها" ونشطاء الصحة العامة الذين طالبوا بالإصلاح".
من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن التحديثات ستضمن أن يحصل الأميركيون على أدق المعلومات المستندة إلى البيانات العلمية والحقائق الصلبة، بعيداً عن المصالح الخاصة أو الأيديولوجيات الحزبية، بحسب تقرير لشبكة "سى بى إس" الاخبارية الامريكية.
وأشارت وزيرة الزراعة بروك رولينز - خلالها مشاركتها في المؤتمر الصحفي - إلى أن الولايات المتحدة تمر بأزمة صحية مزمنة هي الأسوأ في تاريخ البلاد، مضيفة أن أكثر من 40% من الأطفال الأميركيين يعانون من حالة صحية مزمنة واحدة على الأقل، وأن الجزء الأكبر من الإنفاق الصحي يذهب لعلاج المصابين بالأمراض المزمنة.
وأوضحت رولينز أن الإرشادات الجديدة ستشجع الأسر والمدارس على إعطاء الأولوية للمزيد من البروتين، والألبان، والدهون الصحية، والحبوب الكاملة، والفواكه والخضراوات.
وقالت: "على مدار عقود، تحت حكم الجمهوريين والديمقراطيين، روّجت السياسات الفيدرالية للأطعمة المصنعة منخفضة الجودة، وللخيارات الدوائية بدلاً من الوقاية" ، مضيفة أن الحل، ولحسن الحظ، بسيط وغير مثير للجدل وهو تناول الطعام الطبيعى.
ولا يزال من غير الواضح كيف ستطبّق هذه الإرشادات في المدارس والسجون والمرافق الحكومية الأخرى. وقالت رولينز: "هناك الكثير من العمل أمامنا، ولا شيء يتغير بين ليلة وضحاها".

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات فورد فوكس موديل 2017

الفرق بين اليوسفى والبرتقال.. أيهما افضل لإنقاص الوزن وللمناعة

بعد إصابة لقاء سويدان به.. كيف تحمي نفسك من شلل الوجه؟

رابطة تجار سيارات مصر تطلق مبادرة «مصر أجمل» وتعلن خطوات عاجلة لحل أزمة إغلاق المعارض

