الرئيس القبرصي: الاتحاد الأوروبي قوة لإرساء السلام والاستقرار

قال الرئيس القبرص نيكوس خريستودوليدس، اليوم الأربعاء، إن رئاسة قبرص للاتحاد الأوروبي تهدف إلى وجود اتحاد أوروبي يجمع بين استقلاليته الاستراتيجية وانفتاحه الدولي، ويدافع عن مصالحه وعن شعبه، ويعمل في الوقت ذاته كقوة للسلام والاستقرار والنمو.

وأضاف خريستودوليدس - في كلمته خلال حفل افتتاح رئاسة قبرص للاتحاد الأوروبي في نيقوسيا - أن قبرص تقع على مفترق طرق 3 قارات في منطقة مليئة بالتحديات، وستواصل العمل كجسر موثوق بين الاتحاد الأوروبي والمنطقة الأوسع، كما ستسعى إلى تعزيز الحوار والتعاون والتفاهم المتبادل.

وأوضح خريستودوليدس - وفق صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية - أن الاتحاد الأوروبي كلما كان أكثر اتحادًا وانفتاحًا؛ تمكن من توفير المزيد من الأمان والاستقرار لشعوبه الذين يبلغ عددهم 450 مليون نسمة.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال الحفل، إنه يعتقد أن من الممكن أن تنتهي الحرب الأوكرانية خلال فترة رئاسة قبرص للاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن بلاده تستحق، مثل قبرص، أن تكون جزءًا متساويًا من الاتحاد الأوروبي، معربًا عن أمله في أن تكون رئاسة قبرص مثمرة في دفع البلاد إلى الأمام على هذا المسار.

ودعا الرئيس القبرصي إلى البدء في تنفيذ حزمة الدعم البالغة 90 مليار يورو لأوكرانيا.

من جهتها، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على أن أمن أوروبا يبدأ بأوكرانيا، مكررةً تأكيدها أن “أمن أوكرانيا هو أمن أوروبا”.