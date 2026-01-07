قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رافينها: صنعنا الفوز بأيدينا وجاهزون لأي منافس في نهائي السوبر الإسباني
هند الضاوي: ترامب أتلف الديمقراطية الأمريكية.. وخطف مادورو عنوان لفوضى السياسة
التعادل السلبي يحسم لقاء كريستال بالاس وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي
بـ 10 لاعبين فقط.. تشيلسي يخسر بثنائية من فولهام في الدوري الإنجليزي
أصوله فلسطينية.. الرئيس الهندوراسي المنتخب يزور إسرائيل قبل تنصيبه الرسمي
مانشستر سيتي يتعادل مع برايتون 1-1 في الدوري الإنجليزي
العربي الأوروبي للدراسات: تفكيك حلف الناتو ليس في صالح أمريكا أو الأوروبيين
فريق سعودي طلب إعارته مجانا.. لماذا فشل رحيل مصطفى شوبير عن الأهلي؟
كان ابني وصاحبي| والد ضحية غدر صديقه يروي لـ صدي البلد الساعات الأخيرة قبل خروجه في ليلة لم يعد بعدها
رحيل المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل
رمضان 2026| عمر محمد رياض ينضم لمسلسل رأس الأفعى مع أمير كرارة
التعليم المتنوع والسوشيال ميديا.. كيف صنعت الاختلافات الثقافية صداما داخل المجتمع؟
أخبار العالم

الرئيس القبرصي: الاتحاد الأوروبي قوة لإرساء السلام والاستقرار

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
أ ش أ

قال الرئيس القبرص نيكوس خريستودوليدس، اليوم الأربعاء، إن رئاسة قبرص للاتحاد الأوروبي تهدف إلى وجود اتحاد أوروبي يجمع بين استقلاليته الاستراتيجية وانفتاحه الدولي، ويدافع عن مصالحه وعن شعبه، ويعمل في الوقت ذاته كقوة للسلام والاستقرار والنمو.

وأضاف خريستودوليدس - في كلمته خلال حفل افتتاح رئاسة قبرص للاتحاد الأوروبي في نيقوسيا - أن قبرص تقع على مفترق طرق 3 قارات في منطقة مليئة بالتحديات، وستواصل العمل كجسر موثوق بين الاتحاد الأوروبي والمنطقة الأوسع، كما ستسعى إلى تعزيز الحوار والتعاون والتفاهم المتبادل.

وأوضح خريستودوليدس - وفق صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية - أن الاتحاد الأوروبي كلما كان أكثر اتحادًا وانفتاحًا؛ تمكن من توفير المزيد من الأمان والاستقرار لشعوبه الذين يبلغ عددهم 450 مليون نسمة.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال الحفل، إنه يعتقد أن من الممكن أن تنتهي الحرب الأوكرانية خلال فترة رئاسة قبرص للاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن بلاده تستحق، مثل قبرص، أن تكون جزءًا متساويًا من الاتحاد الأوروبي، معربًا عن أمله في أن تكون رئاسة قبرص مثمرة في دفع البلاد إلى الأمام على هذا المسار.

ودعا الرئيس القبرصي إلى البدء في تنفيذ حزمة الدعم البالغة 90 مليار يورو لأوكرانيا.

من جهتها، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على أن أمن أوروبا يبدأ بأوكرانيا، مكررةً تأكيدها أن “أمن أوكرانيا هو أمن أوروبا”.

الرئيس القبرصي الاتحاد الأوروبي السلام الاستقرار

