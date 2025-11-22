أحمد حسن يكشف موقف إدارة الزمالك مع شيكو بانزا

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن موقف إدارة نادي الزمالك مع اللاعب شيكو بانزا.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “لا عقوبات في الزمالك على شيكو بانزا والإدارة على تواصل معه”.

من جانب آخر، تدوال رواد مواقع التواصل صورة للأنجولى شيكو بانزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أثناء تواجده في أحد الكافيهات وهو يدخن الشيشة، مما أثار غضب جماهير القلعة البيضاء.

وكان قد كشف الأنجولي شيكو بانزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حصوله على إذن من مسؤولي النادي بالتأخر في العودة إلى القاهرة بسبب وفاة شقيقه.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.