خالد الغندور: لا تتركوا مصر لمن يحاول تشويه صورتها بتريندات رخيصة

شارك الإعلامي الرياضي خالد الغندور، منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور: "مصر بلد العلم والغناء والتمثيل والثقافة والفن والرياضة والأدب والطب والمواهب في كل المجالات لا تتركوها لمن يحاول تشويه الصورة الجميلة عن بلدنا بتريند أقل ما يقال عنها انها رخيصة وشكرا علي برنامج دولة التلاوة والقادم افضل لمصر أم الدنيا بإذن الله".

تصريحات الغندور بشان خوان بيزيرا

علي الجانب الاخر كان قد علق الاعلامي خالد الغندور على حصول اللاعب خوان بيزيرا على أفضل محترف من ذا بيست عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور :" من المضحك أن يحصل خوان بيزيرا علي افضل محترف من ذا بيست و هو اساسا الموسم لم يكتمل و علي فكرة دي مش اول مرة تحصل".