ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
رياضة

إسلام سمير: الاتحاد السكندري خسر برحيل محمد مصيلحي

محمد مصيلحي
محمد مصيلحي
ياسمين تيسير

قال إسلام سمير لاعب الاتحاد السكندري الحالي وحرس الحدود السابق، إننا كفريق متفائلون خيرًا بمجلس الإدارة الجديد برئاسة محمد سلامة، مؤكدًا على أنه تحدث مع الفريق على ضرورة الخروج من الحالة السلبية والعودة لتحقيق نتائج جيدة، الرجل رمى الكرة في ملعبنا وإحنا وشطارتنا.

وتابع "سمير" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الاتحاد السكندري خسر محمد مصيلحي، الجميع كان يحبه في النادي والمحافظة كلها، تحدثت معه فور إعلان قائمة منتخب مصر وتواجدي فيها وقولت له لقد أوفيت بوعدي معك عند توقيع العقود بأنني سأنضم للمنتخب عبر بوابة زعيم الثغر.

وأضاف لاعب الاتحاد السكندري الحالي: انضمامي لمنتخب مصر كان مفاجأة كبيرة وسعيدة، رغم عدم مشاركتي بصورة مستمرة هذا الموسم، محتاج أركز 200 ٪ من أجل إثبات أحقيتي في الاختيار وجدارتي في ارتداء تيشيرت منتخب مصر.

وواصل لاعب حرس الحدود السابق: مبسوط بتواجدي في معسكر منتخب مصر تحت قيادة كابتن حلمي طولان وكابتن أحمد حسن وكابتن عصام الحضري، ووسط كوكبة اللاعبين الكبار محمد النني ومحمد شريف ومحمود حمدي الونش ومحمد مجدي أفشة، كنت أشاهدهم في التلفاز، الآن ألعب بجوارهم، مضيفًا: مبسوط جدًا بطريقة معاملتهم لي، جميعهم يحاولون إدخالنا في الأجواء، ويؤكدون أننا هنا لأننا نستحق.

وأنهى إسلام سمير حديثه: محمد النني قائد حقيقي، هو من استقبلني وأول من تحدث معي، وبعده محمد شريف ومحمود حمدي الونش ومحمد مجدي أفشة، الجميع تحدث عن أن أجواء المنتخب مختلفة، وهذا ما رأيته بعيني.

الاتحاد السكندري الدوري الدوري المصري مصيلحي

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

مبادرة «يوم بلا شاشات.. معًا نتواصل»

رئيس مجلس الأسرة العربية للتنمية: التكنولوجيا ليست عدوًا.. والمشكلة في كيفية استخدامها

مرصد الأزهر يدين هجمات «داعش» ضد المدنيين والقوات الأمنية فى الكونغو

مرصد الأزهر يدين هجمات «داعش» ضد المدنيين والقوات الأمنية فى الكونغو

هل الكلام أثناء الوضوء يبطله

هل الكلام أثناء الوضوء يبطله؟.. مجدى عاشور يجيب

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

