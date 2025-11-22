إسلام سمير: الاتحاد سيعود قريبا مع تامر مصطفى.. وجماهير زعيم الثغر ليس لها مثيل

أكد إسلام سمير لاعب نادي الاتحاد السكندري الحالي وحرس الحدود السابق، أنه لاعب عنيد، لا يستسلم بسهولة، وأنه من الممكن أن يفعل أي شيء من أجل تحقيق هدفه، مشددًا على أنه سيسخر كل الظروف والفرص من أجل خدمة طموحه.

وتابع "سمير" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: حزنت لرحيل كابتن أحمد سامي رغم عدم مشاركتي معه، لأنني أحبه على المستوى الشخصي وأتمنى له التوفيق في الخطوة القادمة، مؤكدًا على أنه صنع بداخله إرادة قوية وإصرار كبير على ضرورة اقتناص الفرص وعدم اليأس مهما حدث، ومضيفًا: أنا أعرف نفسي وقدراتي جيدًا وأؤمن أن الفرصة ستأتي في الوقت المناسب.

وأضاف لاعب الاتحاد السكندري الحالي: كابتن تامر مصطفى وجهازه المعاون فرقوا معانا نفسيًا بشكل كبير، الجهاز يعمل بقوة من أجل إخراج الفريق من الحالة السلبية التي تلاحقنا، الهزيمة بتجيب هزيمة والعكس صحيح، الأمور سهلة لكنها تحتاج لمجهود كبير.

وأنهي إسلام سمير حديثه: جماهير نادي الاتحاد السكندري عاشقة لفريقها بشكل جنوني، نتمنى إسعادهم دائمًا لأنهم لا يستحقون تلك النتائج غير الجيدة، ونعدهم بالعودة لسابق عهدهم بالفريق الذي يستحق معنا جميعًا الكثير.