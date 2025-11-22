الأهلي يواجه الاتحاد في ذهاب نهائي دوري مرتبط السلة

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، اليوم مع فريق الاتحاد السكندري ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة دوري المرتبط.

‌‎تنطلق المباراة في الثامنة ونصف مساءً على صالة الشباب والرياضة، ويسعى فريق رجال سلة الأهلي للفوز قبل مباراة الإياب المقرر إقامتها على صالة الشباب والرياضة يوم الإثنين المقبل.

‌‎وتقام مباراة فريق المرتبط تحت 18عاما مع الاتحاد في تمام الساعة السادسة مساءا على صالة الشباب والرياضة.

وكان الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي قد تأهل لنهائي دوري المرتبط بعد الفوز على سبورتنج في مباراتي نصف النهائي بنتيجة 83-64 و 65-55 بالإضافة إلى فوز شباب الأهلي تحت 18عاما على سبورتنج في مباراتي نصف النهائي بنتيجة 79-54 و 49-43.

‌‎ويسعى الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، للتتويج بدوري المرتبط للدفاع عن لقبه بعد حصده للبطولة الموسم الماضي على حساب الاتحاد السكندري في المباراة النهائية.