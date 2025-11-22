عمر جابر : مواجهة زيسكو بداية مهمة للزمالك في دور المجموعات

أكد عمر جابر قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه يتقدم بواجب العزاء لجماهير القلعة البيضاء وعائلة الراحل محمد صبري نجم القلعة البيضاء السابق.

وأضاف في المؤتمر الصحفي :" مواجهة زيسكو الزامبي غدًا بمثابة بداية مهمة للفريق في دور المجموعات ونتطلع لتحقيق الفوز وسط حضور جماهير الزمالك التي ستساند الفريق في اللقاء غدًا".

وتابع عمر جابر:" اللاعبون يدركون أهمية المباراة بشكل كبير، ولدينا مباراتين في البطولة قبل التوقف الدولي، ونتطلع للفوز في المباراتين لأنهما سيحددان شكل المجموعة، ونتطلع للفوز في لقاء الغد لتكون البداية قوية".

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء غدٍ الأحد على ستاد القاهرة الدولي.