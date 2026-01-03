منهم مي عز الدين وخالد النبوي.. نجوم خارج السباق الرمضاني.. تعرف على الأسباب

يعيش الجمهور العاشق لدراما رمضان حالة من الترقب ما يسفر عنه رمضان المقبل 2026 خاصة مع خروج بعض النجوم منهم يسرا وخالد النبوى ومحمد هنيدي ومحمد سامي ومي عز الدين مما خلق حالة من الجدل الواسع خاصة أن هؤلاء النجوم أعلنوا بالفعل عن أعمالهم وانطلاق التحضيرات، ولكن مع مرور الوقت قرروا التراجع وإعلان الخروج عن السباق الرمضاني.

ونرصد فى التقرير التالى أسباب خروج هؤلاء النجوم من السباق الرمضاني.

خالد النبوي

كان من المنتظر أن يشهد موسم رمضان 2026 منافسة عائلية خاصة بين خالد النبوي ونجله نور النبوي، كل في عمل مستقل، إلا أن التطورات الأخيرة أطاحت بالمشروعين خارج السباق. فقد تم تأجيل مسلسل “طاهر المصري”، الذي كان سيجمع خالد النبوي وغادة عادل، لأسباب فنية تتعلق باختيار فريق العمل ومتطلبات الأدوار، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد خالد.

نور النبوي

أما مسلسل “الحب لعبة”، الذي كان يمثل أول بطولة مطلقة لنور النبوي في الدراما الرمضانية، فقد تعثر بسبب اعتذارات متتالية، أبرزها اعتذار المؤلفة مريم نعوم عن استكمال العمل، وهو من فكرة سارة لطفي وإخراج محمد طاهر.

يسرا

بينما اتخذت يسرا قرارا رسميا بتأجيل مسلسل “حرم السفير”، وجاء ذلك عقب أزمات إنتاجية وفنية داخل كواليس العمل، بدأت باعتذار المخرج رامي إمام، ثم تولي عبد العزيز النجار مهمة الإخراج وبدء التحضيرات مع يسرا وناهد السباعي وأحمد زاهر، إلا أن عدم اكتمال الاستعدادات، إلى جانب ضيق الوقت، حال دون لحاق المسلسل بالموسم الرمضاني.

محمد هنيدي

ورغم الحماس الكبير الذي أبداه محمد هنيدي للعودة إلى المنافسة الرمضانية من خلال مسلسل "عم قنديل"، من تأليف يوسف معاطي وبطولة داليا مصطفى ومحمود حافظ ومحمد محمود وحسام داغر، فإن العمل خرج من السباق بعد قرار تأجيل تصويره، بسبب عدم الانتهاء من التحضيرات الفنية اللازمة.

مي عز الدين

أما مي عز الدين قررت تأجيل مسلسلها “قبل وبعد” والخروج من السباق الرمضاني نتيجة ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بعرضه في رمضان، رغم اكتمال التعاقدات واختيار مواقع التصوير. المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج مها سليم، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين، أبرزهم ريم البارودي، وهاني عادل، ومحمود عبد المغني، وسوسن بدر، وكريم عفيفي، وعماد زيادة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق.

محمد سامي

كما فاجأ محمد سامي الساحة الدرامية عن إعلانه خوض تجربة البطولة لأول مرة من خلال مسلسل “8 طلقات”، بمشاركة نور الغندور وفتحي عبد الوهاب، الا أن إعلان خروج المسلسل من موسم رمضان 2026 دون الكشف عن الأسباب، ليسجل محمد سامي اسمه ضمن أبرز الغائبين عن السباق الرمضاني هذا العام.

غادة عبد الرازق

وبرغم من عدم الإعلان حتى الآن عن خروج مسلسل “عاليا” من السابق الرمضاني، والذى تقوم ببطولته غادة عبد الرازق الا ان كل المؤشرات الخاصة بالعمل تشير الى خروج العمل وذلك بسبب الأزمات المادية التى طالته وخاصة مع بطلته غادة عبد الرازق التى قامت بالاعتذار عن العمل وبعد التصالح بأيام قليلة لحقتها باللجوء الى القضاء، وهو ما يوحى بخروج العمل من السباق الرمضاني. ولكن لم يتم الإعلان بشكل رسمي حتى الآن.