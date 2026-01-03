قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: لن نسمح لشخص يسير على خطى سلفه بتولي القيادة في فنزويلا
ترامب يكشف تفاصيل عملية مادورو: إصابات محدودة وخيارات مفتوحة لمستقبل فنزويلا
هنلعب بتواضع.. أول تعليق من الركراكي بشأن مواجهة تنزانيا في أمم إفريقيا
القبض على شخص طمس لوحات سيارته بأكتوبر
حصن منيع.. ترامب: تابعت عملية القبض على مادورو عبر شاشة التلفزيون
القبض على شخص يوزع أموال على الناخبين بالمنيا
ترامب: مادورو وزوجته سيصلان إلى نيويورك
خاص| الأهلي يشعل سوق الانتقالات المحلي بتحركات قوية لضم مدافع ومهاجمين من الدوري الممتاز
الأب الروحي لـ مادورو.. أمريكا تقصف قبر الرئيس الفنزويلي السابق هوجو تشافيز
فنزويلا على صفيح ساخن.. مظاهرات مؤيدة لمادورو وإدانات دولية وانفجارات تهز كراكاس
نائب ترامب: الهجوم على فنزويلا لإعادة نفط أمريكا المسروق
انخفاض كبير في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من الصقيع في هذه المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

منهم مي عز الدين وخالد النبوي.. نجوم خارج السباق الرمضاني.. تعرف على الأسباب

مي عز الدين
مي عز الدين
أحمد إبراهيم

يعيش الجمهور العاشق لدراما رمضان حالة من الترقب ما يسفر عنه رمضان المقبل 2026 خاصة مع خروج بعض النجوم منهم يسرا وخالد النبوى ومحمد هنيدي ومحمد سامي ومي عز الدين مما خلق حالة من الجدل الواسع خاصة أن هؤلاء النجوم أعلنوا بالفعل عن أعمالهم وانطلاق التحضيرات، ولكن مع مرور الوقت قرروا التراجع وإعلان الخروج عن السباق الرمضاني. 

ونرصد فى التقرير التالى أسباب خروج هؤلاء النجوم من السباق الرمضاني.  

خالد النبوي 

كان من المنتظر أن يشهد موسم رمضان 2026 منافسة عائلية خاصة بين خالد النبوي ونجله نور النبوي، كل في عمل مستقل، إلا أن التطورات الأخيرة أطاحت بالمشروعين خارج السباق. فقد تم تأجيل مسلسل “طاهر المصري”، الذي كان سيجمع خالد النبوي وغادة عادل، لأسباب فنية تتعلق باختيار فريق العمل ومتطلبات الأدوار، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد خالد.

نور النبوي 

أما مسلسل “الحب لعبة”، الذي كان يمثل أول بطولة مطلقة لنور النبوي في الدراما الرمضانية، فقد تعثر بسبب اعتذارات متتالية، أبرزها اعتذار المؤلفة مريم نعوم عن استكمال العمل، وهو من فكرة سارة لطفي وإخراج محمد طاهر.

يسرا

بينما اتخذت يسرا قرارا رسميا بتأجيل مسلسل “حرم السفير”، وجاء ذلك عقب أزمات إنتاجية وفنية داخل كواليس العمل، بدأت باعتذار المخرج رامي إمام، ثم تولي عبد العزيز النجار مهمة الإخراج وبدء التحضيرات مع يسرا وناهد السباعي وأحمد زاهر، إلا أن عدم اكتمال الاستعدادات، إلى جانب ضيق الوقت، حال دون لحاق المسلسل بالموسم الرمضاني.

محمد هنيدي 

ورغم الحماس الكبير الذي أبداه محمد هنيدي للعودة إلى المنافسة الرمضانية من خلال مسلسل "عم قنديل"، من تأليف يوسف معاطي وبطولة داليا مصطفى ومحمود حافظ ومحمد محمود وحسام داغر، فإن العمل خرج من السباق بعد قرار تأجيل تصويره، بسبب عدم الانتهاء من التحضيرات الفنية اللازمة.

مي عز الدين

أما مي عز الدين قررت تأجيل مسلسلها “قبل وبعد” والخروج من السباق الرمضاني نتيجة ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بعرضه في رمضان، رغم اكتمال التعاقدات واختيار مواقع التصوير. المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج مها سليم، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين، أبرزهم ريم البارودي، وهاني عادل، ومحمود عبد المغني، وسوسن بدر، وكريم عفيفي، وعماد زيادة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق.

محمد سامي

كما فاجأ محمد سامي الساحة الدرامية عن إعلانه خوض تجربة البطولة لأول مرة من خلال مسلسل “8 طلقات”، بمشاركة نور الغندور وفتحي عبد الوهاب، الا أن إعلان خروج المسلسل من موسم رمضان 2026 دون الكشف عن الأسباب، ليسجل محمد سامي اسمه ضمن أبرز الغائبين عن السباق الرمضاني هذا العام.

غادة عبد الرازق 

وبرغم من عدم الإعلان حتى الآن عن خروج مسلسل “عاليا” من السابق الرمضاني، والذى تقوم ببطولته غادة عبد الرازق الا ان كل المؤشرات الخاصة بالعمل تشير الى خروج العمل وذلك بسبب الأزمات المادية التى طالته وخاصة مع بطلته غادة عبد الرازق التى قامت بالاعتذار عن العمل وبعد التصالح بأيام قليلة لحقتها باللجوء الى القضاء، وهو ما يوحى بخروج العمل من السباق الرمضاني. ولكن لم يتم الإعلان بشكل رسمي حتى الآن.    

يسرا خالد النبوى محمد هنيدي محمد سامي مي عز الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

هيفاء وهبي

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

صورة ارشيفية

ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر

ترشيحاتنا

وزير الكهرباء يتفقد محطة المحولات

وزير الكهرباء ومحافظ الشرقية يتفقدان محطة محولات الزقازيق جهد ويشهدان إطلاق التيار

انتخابات مجلس النواب

لليوم الثاني.. المصريون بالداخل يصوتون في27 دائرة بانتخابات مجلس النواب

وزير الكهرباء خلال الزيارة

بتكلفة بلغت 2 مليار جنيه.. كل ماتريد معرفته عن محطة محولات الزقازيق

بالصور

اكتشاف علاقة بين أدوية الكوليسترول والأورام

كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام

أدوية لا ينبغي تناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

تموين الشرقية يضبط 29 طن مواد غذائية مجهولة و1000 لتر زيت سيارات

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

بطارية الأحلام.. ابتكار ثوري في بطاريات السيارات الكهربائية

بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية

فيديو

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد