توك شو

أحمد موسى: ننسى الماتش ده ونبدأ نجهز من دلوقتي للمباراة القادمة

عبد الخالق صلاح

علق الإعلامي أحمد موسى على فوز المنتخب الوطني على بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الدور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا 2025، والتأهل إلى الدور ربع النهائي في انتظار الفائز من منتخبي كوت ديفوار وبوركينا فاسو.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن المنتخب الوطني لقن منتخب بنين درسًا قويًا، مردفًا: «مصر في دور الـ8 يا أبطال يا رجالة، تعبتونا، الله أكبر، الله أكبر، كان لازم نديهم درس علشان يعرفوا الفراعنة».

وأكمل: «ننسى المباراة دي، ونبدأ نجهز من دلوقتي للمباراة القادمة. بالمناسبة، الـ3 أهداف بتوعنا كلهم أحلى من بعض، رغم أن أدائنا دا مش أداء منتخب رايح ياخد البطولة ويجيب النجمة الـ8 لينا. أنت جبت هدف بدافع، وطول ما عليك ضغط هتغلط، خاصة دول لياقتهم البدنية عالية، دول لاعيبة كمال أجسام، بيشيلوا أوزان 150 كجم. شدوا حيلكم والشعب كله معاكم».

وتابع: «التحكيم عجيب جدًا وفيه قرارات غريبة جدًا في المباراة، وفي طرد مباشر للاعب منتخب بنين على تدخله العنيف ضد أحمد زيزو، ولكن اكتفى بالإنذار الأصفر دون الرجوع للفار. الحكم دا لا يرى ولا يسمع».

ودخل الإعلامي أحمد موسى في فرحة عارمة على الهواء عقب إحراز الهدف الثالث في منتخب بنين، مرددا: ألف مليون مبروك لمصر كان لازم نديهم درس في كرة القدم.

وقال موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد،: الحمد لله منتخب مصر منتخب الرجالة.. محمد صلاح أحرز هدف اخير ولا أروع.

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن المعلق على مباراة منتخب مصر وبنين قدم أداءً "بدون روح" ولم يكن موفقًا في التعليق.

وقال موسى إن اللياقة البدنية لمنتخب بنين أفضل من منتخب مصر، متمنيًا أن يتمكن المنتخب من حسم المباراة قبل الوصول إلى ضربات الجزاء، موضحًا أن الشناوي وزيزو كانا السبب في الهدف.

وأضاف موسى أن المباراة "مهمة ومصيرية"، معربًا عن أمله في أن يفوز منتخب مصر اليوم، ومنتخب بنين بيعلبوا بمنتهى القسوة.

