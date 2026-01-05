إنجي كيوان تكشف عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل "وننسى اللي كان"

كشفت الفنانة إنجي كيوان عن تفاصيل دورها في مسلسل "وننسى اللي كان" مؤكدة أنه يمثل تحديا تمثيليا جديدا خلال موسم دراما رمضان المقبل، في دور تتمنى أن يمثل نقلة نوعية في مسيرتها الفنية.

وتراهن إنجي كيوان على دورها بالمسلسل، مشيرة إلى أنها تقدم دورا مختلفا تماما عن أدوارها السابقة، بعيدا عن أدوار الشر أو النمطية، مما يمثل تحولا جذريا في اختياراتها الفنية.

وتبتعد انجى كيوان عن أدوار الشر فى المسلسل، حيث يحمل دورها أبعادا إنسانية واجتماعية معقدة، ويتطلب أداء داخليا عميقا، وهو ما جعلها تخوض التجربة بحماس شديد، مشيرة إلى أن العمل ككل يحمل طابعا دراميا مشوقا يعيد طرح قضايا مهمة بطرح معاصر.

وكانت إنجي كيوان لفتت الأنظار خلال موسم دراما رمضان الماضى، من خلال مسلسلي "وتقابل حبيب" أمام ياسمين عبدالعزيز، و"سيد الناس" أمام عمرو سعد.



مسلسل "وننسى اللى كان" من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد حمدي الخبيري، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم منهم: خالد سرحان، منة فضالي، ومحمد لطفي.