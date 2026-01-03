منسي الليثي: موهبتي ورثتها عن إبراهيم حمودة.. وأبحث عن الفن الحقيقي لا الأضواء

كشف المطرب منسي الليثي عن صلة قرابته بالفنان الكبير الراحل إبراهيم حمودة، مؤكدًا أن جذوره الفنية تمتد إليه، وأنه تأثر بشكل واضح بأعماله وأسلوبه الغنائي، معتبرًا إياه أحد أهم الأسباب التي أسهمت في تشكيل موهبته واتجاهه الفني.

تقديم أعمال فنية تحمل قيمة حقيقية

وأوضح منسي الليثي خلال لقائه في برنامج خط أحمر، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم أنه يحرص على تقديم أعمال فنية تحمل قيمة حقيقية، بعيدًا عن صراعات الشهرة أو السعي لفرض اسمه على الساحة، مشددًا على أن ما يهمه هو المحتوى الصادق الذي يعبر عنه ويصل إلى الجمهور بصدق؛ وقال إن الفن بالنسبة له رسالة وإبداع، وليس سباقًا للبطولة أو الظهور.

الموسم الرمضاني المقبل

كما تطرق منسي الليثي إلى تعاونه مع الفنان عمرو سعد في الموسم الرمضاني المقبل، كاشفًا أن أغنية «أنا الريس» جاءت بالصدفة، حيث شارك في تأليفها صديقه بودي، بينما تولى هو تلحينها وصياغة فكرتها بشكل متكامل، لتخرج معبرة عن رؤيته الفنية وتضيف بصمته الخاصة، في عمل يعكس شخصيته ويعزز حضوره الفني.