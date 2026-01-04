قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المؤيد لشاب والسجن 15 عاما لآخرين في خطف طالبة وهتك عرضها بالدقهلية
رئيس الخدمات البيطرية: التطعيم والتعقيم الحل الأمثل لمواجهة كلاب الشوارع
أستاذ قناون دولي: أمريكا تستهدف نفط فنزويلا والتدخل الروسي الصيني الإيراني وارد
شاهد .. المران الأخير لـ منتخب مصر استعداداً لمواجهة بنين غداً
الكاميرون بهزم جنوب إفريقيا وبتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا
خطة الأهلي لدعم فريق الكرة في يناير
ليلة فونطاستيك على MBC مصر.. أجواء كوميدية ورسائل حب متبادلة تجمع مي عمر ومحمد سامي
قائمة سموحة لمواجهة المصري في كأس عاصمة مصر
150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا
حافظ على شباب دماغك في خطوات بسيطة.. احرص عليها
هاني رمزي: والدتي تبرعت بكل ما تملكه من ذهب قبل وفاتها للمحتاجين
الوطنية للانتخابات: إجراء انتخابات البرلمان على مدى 99 يوما يعكس استقرار الدولة ورسوخ أركانها
فن وثقافة

رمضان 2027.. وائل عبد العزيز يشارك شقيقته ياسمين فى مسلسل "وننسى اللى كان"

وائل عبد العزيز
وائل عبد العزيز
علا محمد

شارك الفنان وائل عبد العزيز فى مسلسل "وننسي اللى كان"  مع شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز في مسلسلها الجديد والذي يتم طرحه في رمضان القادم ٢٠٢٦.

وكتب وائل عبد العزيز عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"بسم الله وننسي_الي_كان 
رمضان ٢٠٢٦ 
مع الملكه ".

تضع الفنانة ياسمين عبد العزيز آمالا كبيرة على مسلسلها الجديد “وننسى اللى كان” والذى تخوض به السباق الرمضاني المقبل، حيث تقدم عملا جديدا مع فريق عمل مسلسلها الماضي وخاصة الثنائى عمرو محمود ياسين والفنان كريم فهمي، ونرصد فى التقرير التالى أبرز التفاصيل والمعلومات عن المسلسل.

شخصية ياسمين عبد العزيز فى “وننسى اللى كان” 
لفتت الفنانة ياسمين عبد العزيز أنظار جمهورها ومتابعيها، بعدما شاركتهم صورة من أحدث ظهور لها عبر حساباتها الرسمية على موقع إنستجرام، في خطوة أشعلت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

شارك الفنان وائل عبدالعزيز  حديث الإعلامية رضوى الشربينى بشأن النجاح الذى حققته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مع الإعلامية منى الشاذلى.

وأعاد وائل عبد العزيز نشر حديث رضوى الشربينى عبر حسابه على «فيس بوك»، وعلق عليه قائلًا: «ما خلاص يا رضوى بدل ما تاخد عين ترقد فيها».

وكانت احتفلت الإعلامية رضوى الشربينى، بالنجاح الكبير الذى حققته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد ظهورها الأخير مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج «معكم» المذاع عبر قناة ON، مؤكدة أن الحلقة سجلت رقمًا غير مسبوق فى نسب المشاهدة خلال فترة قصيرة.

الفنان وائل عبد العزيز وائل عبد العزيز وننسي اللى كان مسلسل وننسي اللى كان ياسمين عبد العزيز رمضان القادم ٢٠٢٦

إيمان العاصي
مدرسة
حملة مكبرة
مباني
