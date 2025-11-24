قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إقبال كثيف على لجنة مدرسة ياسر جنينة بالشروق.. والسيدات يتصدرن المشهد

إقبال كثيف على لجنة مدرسة ياسر جنينة بالشروق والسيدات يتصدرن المشهد
إقبال كثيف على لجنة مدرسة ياسر جنينة بالشروق والسيدات يتصدرن المشهد
عبد الرحمن محمد

شهدت لجان مدرسة الشهيد ياسر جنينه بمدينة الشروق ، إقبالا كثيفا في الساعات الأولى ، من اليوم الأول من المرحلة الثانية لـ انتخابات مجلس النواب 2025، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة.

وانطلقت صباح اليوم عملية الاقتراع بالمرحلة الثانية داخل مصر، والتي تُجرى تحت إشراف قضائي كامل وتمتد على مدار يومين، في ظل متابعة واسعة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

وتشمل المرحلة الثانية 13 محافظة هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في هذه المرحلة نحو 35 مليون ناخب موزعين على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة فرعية، فيما يخوض 1316 مرشحا سباق الفردي على 141 مقعدا إلى جانب قائمة انتخابية واحدة.


وتُدار لجان الاقتراع الفرعية بواسطة مستشاري هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، والتي فتحت أبوابها من التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء طوال يومي التصويت.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات ، على ضرورة الالتزام بضوابط الدعاية، وفي مقدمتها فترة الصمت الدعائي، محذرة من أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين أمام اللجان، ومشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى إبطال اللجنة المخالفة.

واتخذت الهيئة مجموعة من التيسيرات لضمان سهولة التصويت، لاسيما لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تخصيص أغلب اللجان بالطوابق الأرضية، وتزويد المراكز بلوحات إرشادية مزودة بـ«كيو آر كود» لتقديم معلومات تفصيلية حول قواعد التصويت. كما وفّرت بطاقات اقتراع بلغة الأبجدية الإشارية لذوي الإعاقة السمعية، وبطريقة «بريل» لذوي الإعاقة البصرية، مع توضيح عدد المقاعد المطلوب اختيارها لضمان صحة الصوت الانتخابي.

وتجري العملية الانتخابية تحت متابعة عدد من المنظمات الدولية، من بينها: جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة العربية للإدارات الانتخابية، والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، إلى جانب منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام العربية والدولية.

إقبال كثيف على لجنة مدرسة ياسر جنينة بالشروق والسيدات يتصدرن المشهد 
مدرسة ياسر جنينة الشروق مجلس النواب انتخابات مجلس النواب الناخبين العملية الانتخابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

ترشيحاتنا

مصطفى العش

جاب الله: العش تعرض لارتجاج بسيط في مران اليوم

زكريا الدهشوري

أبرز أرقام زكريا الدهشوري.. مهاجم مغربي مرشح لقيادة هجوم الأهلي

فينيسيوس

ماركا تكشف أزمة داخل ريال مدريد: فينيسيوس غاضب ويهدد بالرحيل مجانًا

بالصور

مرشحة القائمة الوطنية على مقعد ذوي الإعاقة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة القومية بالزقازيق

النائبة هند حازم
النائبة هند حازم
النائبة هند حازم

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات
الإطارات
الإطارات

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد
مدارس وسط البلد

فيديو

ايمان عبد اللطيف

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد