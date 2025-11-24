قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
أخبار البلد

المصرية لحقوق الإنسان تخصص غرفة عمليات لمتابعة انتخابات المرحلة الثانية

الديب أبوعلي

بدأت غرفة عمليات المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المتابعة الميدانية لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك في إطار دورها الرقابي المستقل في دعم الشفافية والنزاهة وتعزيز المشاركة الديمقراطية.

وتُجري المنظمة المتابعة في 13 محافظة كمرحلة ثانية لانتخابات مجلس النواب، وهم: "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس وشمال جنوب سيناء" من خلال 480 متابعا لرصد سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها.

وتُعقد انتخابات مجلس النواب في ظل تنافس 1316 مرشحا بالنظام الفردي في 13 محافظة (السابق ذكرها) بإجمالي 73 دائرة تضم 5287 لجنة انتخابية، وقائمة واحدة وهي "القائمة الوطنية من أجل مصر"بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

وأكد المستشار عصام شيحة - رئيس المنظمة، أن مشاركتها في متابعة الانتخابات، تأتي من منطلق دورها في دعم المسار الديمقراطي، ورصد مدى الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، بما يضمن بيئة انتخابية نزيهة، تتيح حرية الاختيار للناخبين، وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وتسهم في تعزيز ثقة المواطن في العملية الانتخابية ونتائجها.

