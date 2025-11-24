المصرية لحقوق الإنسان تخصص غرفة عمليات لمتابعة انتخابات المرحلة الثانية

بدأت غرفة عمليات المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المتابعة الميدانية لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك في إطار دورها الرقابي المستقل في دعم الشفافية والنزاهة وتعزيز المشاركة الديمقراطية.

وتُجري المنظمة المتابعة في 13 محافظة كمرحلة ثانية لانتخابات مجلس النواب، وهم: "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس وشمال جنوب سيناء" من خلال 480 متابعا لرصد سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها.

وتُعقد انتخابات مجلس النواب في ظل تنافس 1316 مرشحا بالنظام الفردي في 13 محافظة (السابق ذكرها) بإجمالي 73 دائرة تضم 5287 لجنة انتخابية، وقائمة واحدة وهي "القائمة الوطنية من أجل مصر"بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

وأكد المستشار عصام شيحة - رئيس المنظمة، أن مشاركتها في متابعة الانتخابات، تأتي من منطلق دورها في دعم المسار الديمقراطي، ورصد مدى الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، بما يضمن بيئة انتخابية نزيهة، تتيح حرية الاختيار للناخبين، وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وتسهم في تعزيز ثقة المواطن في العملية الانتخابية ونتائجها.