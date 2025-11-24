رئيسة قومي المرأة: أدعو السيدات بمحافظات المرحلة الثانية إلى التوجه للجان الانتخابية

أدلت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، بصوتها في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في لجنة مدرسة القناة بزهراء المعادي فى محافظة القاهرة .

وأعربت المستشارة أمل عمار عن اعتزازها بالمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، مؤكدة تقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من النظام والانضباط، مشيدةً بالتعاون المثمر بين جميع الجهات المعنية لضمان مشاركة آمنة وسلسة للمواطنين.

كما أكدت، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة سياسيًا، وهو ما يتجلى في حرصها الدائم على المشاركة في جميع الاستحقاقات الوطنية، وهو ما يعكس وعيها الوطني وإيمانها بدورها الفاعل في صياغة السياسات العامة وصنع مستقبل الوطن، مشيرة إلى أن المرأة كانت وما زالت عنصرًا أساسيًا في دعم مسيرة الاستقرار والتنمية.

ودعت المستشارة أمل عمار جميع سيدات مصر في محافظات المرحلة الثانية إلى التوجه للجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهن، مؤكدة أن صوت المرأة قوة حقيقية تسهم في تشكيل البرلمان المقبل، وترسّخ مبادئ المشاركة والمسؤولية، وتعبّر عن حضورها الفاعل في الحياة السياسية.

كما أشارت إلى أن المجلس القومي للمرأة قد أطلق غرفة عمليات مركزية وغرف عمليات فرعية بالمحافظات لمتابعة مشاركة السيدات على مدار أيام التصويت، وتلقي أي شكاوى أو استفسارات، وتقديم الدعم اللازم لضمان مشاركة إيجابية وفاعلة للمرأة في العملية الانتخابية.