9 قنوات ناقلة .. موعد ومكان وجوائز وملاعب بطولة كأس العرب 2025
محافظ مطروح يزف بشرى فى التصالح على المبانى غير المقننة
وزير الثقافة يجدد الثقة فى تامر عبدالمنعم رئيسًا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية
محافظ سوهاج وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يشهدان بدء فعاليات التدريب العملي صقر 159
حزمة تسهيلات ضريبية جديدة..تعرف عليها
جنازة تهز القارة الإفريقية| الملايين في نيجيريا يودعون شيخ التيجانية.. من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟
موعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة.. تفاصيل
انطلاق أسبوع الفيلم الصيني في مصر.. عروض حائزة على إعجاب النقاد
هبوط جديد في أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الأحد
وزيرة التضامن تدشن مبادرة لتوعية أطفال الريف بمخاطر التدخين والمخدرات
الرئيس السيسي يوجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية.. ومواصلة تطوير المنظومة الضريبية
الدينار يفقد 16 قرشا.. تراجع أسعار العملات العربية بنهاية تعاملات اليوم
اقتصاد

الإحصاء: 30.2% زيادة فى صافى قيمة الدخل الزراعى عام 2023/2024

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آية الجارحي

أصـدر الجهاز المركـزى للتعبئـة العامــة والإحصــاء اليـوم الاحد النشرة السنوية لتقديرات الدخل من القطاع الزراعى عـام 2023 / 2024 ومن أهم المؤشرات ما يلى : 

بلــغ صـافى قيمـة الدخـل الـزراعى 1416.9 مليار جنيـه عـام 2023 / 2024 مقـــابــل 1088.5 مليـار جنيـه عـــام 2022 / 2023 بنسبة زيــادة قـدرها 30.2 ٪. 

 وبلغـت قيمــة الإنتــاج الزراعـــي 2302.5 مليــار جنيــه  عــــام 2023 / 2024 مقــابــل 1797.0 مليــــار جنيــــه عـــام 2022 / 2023 بنسبة زيادة قدرها 28.1 ٪.

 تمثـل نسبـة الإنتــاج النباتى 56.91٪ من إجمالى قيمـة الإنتــاج الزراعى ويليها الإنتـاج الحيوانى بنسـبة 35.80 ٪ 

 ثم الإنتــاج السمكى بنسبــة 7.27٪ وأخيـراً المنتجات الحشريـة بنسبـة 0,02٪ عا م 2023 / 2024. 

  وبلغت قيمـــة مستلزمــات الإنتاج الزراعي 885.6 مليـار جنيــه عــا م 2023/2024 مقابـــل 708.5 مليــار جنيه عام 2022 /2023 بنسبة زيادة قدرهــا 25.0٪ .

  مستلزمات الإنتاج الحيوانى

وتمثل نسبة مستلزمات الإنتاج الحيوانى والحشرى 72.64٪ مــن إجمـالـي قيمــة مسـتلزمــات الإنتــــاج الزراعــى  وتليهـــا مسـتلزمــــات الإنتـاج النبــاتى بنسبــة 19.13٪، ثــم مستلزمـــات الإنتـــاج الســمـكـى بنسبـــة 8.23٪عام 2023 /2024.

الإحصـاء الدخـل الـزراعى القطاع الزراعى الإنتاج الحيوانى مستلزمـــات الإنتـــاج الســمـكـى

