الإحصاء: 30.2% زيادة فى صافى قيمة الدخل الزراعى عام 2023/2024

أصـدر الجهاز المركـزى للتعبئـة العامــة والإحصــاء اليـوم الاحد النشرة السنوية لتقديرات الدخل من القطاع الزراعى عـام 2023 / 2024 ومن أهم المؤشرات ما يلى :
بلــغ صـافى قيمـة الدخـل الـزراعى 1416.9 مليار جنيـه عـام 2023 / 2024 مقـــابــل 1088.5 مليـار جنيـه عـــام 2022 / 2023 بنسبة زيــادة قـدرها 30.2 ٪.
وبلغـت قيمــة الإنتــاج الزراعـــي 2302.5 مليــار جنيــه عــــام 2023 / 2024 مقــابــل 1797.0 مليــــار جنيــــه عـــام 2022 / 2023 بنسبة زيادة قدرها 28.1 ٪.
تمثـل نسبـة الإنتــاج النباتى 56.91٪ من إجمالى قيمـة الإنتــاج الزراعى ويليها الإنتـاج الحيوانى بنسـبة 35.80 ٪
ثم الإنتــاج السمكى بنسبــة 7.27٪ وأخيـراً المنتجات الحشريـة بنسبـة 0,02٪ عا م 2023 / 2024.
وبلغت قيمـــة مستلزمــات الإنتاج الزراعي 885.6 مليـار جنيــه عــا م 2023/2024 مقابـــل 708.5 مليــار جنيه عام 2022 /2023 بنسبة زيادة قدرهــا 25.0٪ .
مستلزمات الإنتاج الحيوانى
وتمثل نسبة مستلزمات الإنتاج الحيوانى والحشرى 72.64٪ مــن إجمـالـي قيمــة مسـتلزمــات الإنتــــاج الزراعــى وتليهـــا مسـتلزمــــات الإنتـاج النبــاتى بنسبــة 19.13٪، ثــم مستلزمـــات الإنتـــاج الســمـكـى بنسبـــة 8.23٪عام 2023 /2024.