الاحصاء: 5.3 % انخفاضا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء اليـــوم الثلاثاء الموافق 25 /11/ 2025 البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر سبتمبر 2025.

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 119.60 خلال شهر سبتمبر 2025 (أولـي) مقابل 126.30 خلال شهر أغسطس 2025 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 5.3٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً:

• بلـــغ الرقـم القيــاسي لصناعـة الحـاسبـات و المــنتجـات الإلكـترونية و البـصرية و الأجهــزة الـطــبـيـة 78.11 خـــلال شــهـر سـبتمبر 2025 مــقــــارنـــة بشـهــر أغسطس 2025 حيــث بلــغ 55.66 بنسبــه ارتفاع قدرها 40.33 ٪ وذلك لزيادة الانتاج.

• بلغ الرقم القياسي لصناعة الورق و منتجاته 82.17 خلال شهر سبتمبر 2025 مقارنة بشهر أغسطس 2025 حيث بلغ 75.44 بنسبة ارتفاع قدرها 8.92 % وذلك لزيادة الطلب .

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً:

• بلـغ الرقـم القياسـي لصناعة المشروبات 413.49 خـــلال شهــــر سبتمبر 2025 مقــارنـة بشــهر أغسطـس 2025 حــيــث بــلـــغ 622.39 بــنســبـة انخفاض قـدرهـا 33.56 ٪ وذلك لانخفاض الاستهلاك لاقتراب موسم الشتاء.

• بلـغ الــرقم القيـاسي لصناعـة المـلابـس الجاهزة 231.05 خــــلال شهــر سبتمبر 2025 مقــارنة بشــهــر أغسطس 2025 حيــث بلــــغ 278.35 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 16.99 ٪ وذلك طبقا لحالة السوق.