غداً..جهاز تنمية المشروعات يطلق نسخة مصغرة من معرض تراثنا

تنطلق غدا النسخة المصغرة من معرض تراثنا الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع مركز سيتي ستارز التجارى بمدينة نصر بمشاركة 240 عارضا من مختلف المحافظات حيث تنطلق فعاليات المعرض يوم 1 ديسمبر وتستمر حتى 8 من الشهر ذاته بالساحة الأمامية للمول أمام بوابات 3،2،1 والمطلة على شارع عمر ابن الخطاب، يوميا من الساعة 11 صباحا حتى العاشرة مساءً وتنطلق المرحلة الثانية للمعرض في الفترة من 11 ديسمبر إلى 18 ديسمبر.

و اكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز علي اقامة المزيد من المعارض المتخصصة في الفنون والمنتجات التراثية كمحور اساسي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية التي اطلقها رئيس الوزراء

واكد على قيام الجهاز بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإتاحة المزيد من الدعم لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية خاصة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، وإيلاء هذا القطاع أهمية كبيرة للحفاظ على العمالة الماهرة به وتعزيز فرصه في الترويج للهوية المصرية الأصيلة والتنوع الثقافي، وذلك من خلال تقديم التمويل و الدعم الفني و التسويقي وإشراكهم في المعارض وفتح منافذ تسويقية جديدة لهم والترويج للمنتجات الحرفية في الداخل والخارج.

معرض تراثنا

وقال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أنه تم إعطاء أولوية المشاركة في معرض تراثنا – سيتي ستارز للعارضين من أصحاب الحرف اليدوية المستوفين لجميع الأوراق الرسمية الخاصة بمشروعاتهم وكذلك الذين بدأوا في توفيق أوضاعهم، مؤكدا على أن توفيق أوضاع المشروعات المقرر مشاركتها في المعرض يجعلها أكثر قدرة على التطور والتعامل مع المؤسسات المالية والبنوك ويمكّنها من الحصول على فرص تسويقية أفضل خاصة من خلال التصدير للخارج مما يضمن لهذه المشروعات الاستقرار والتطور في مناخ قانوني واستثماري آمن ويؤهلها أيضا للاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والتيسيرات الضريبية الواردة في قانون 6/2025.

وأوضح رحمي أن الجهاز حرص على أن تضم النسخة المصغرة من معرض تراثنا العارضين الذين لم يشاركوا بمعرض تراثنا في نسخته السابعة المنعقدة بشهر أكتوبر الماضي مما يتيح الفرصة لعدد أكبر من أصحاب المشروعات للاستفادة من الفرص التسويقية التي يقدمها لهم المعرض سواء من خلال البيع المباشر للجمهور أو إبرام التعاقدات.

وأشار رحمي إلى أن معرض تراثنا سيتي ستارز سينعقد بمشاركة عدد من المؤسسات العاملة في مجال مساندة المشروعات الصغيرة وخاصة المشروعات الحرفية واليدوية من المؤسسات المالية الكبرى والجهات التنموية والمجالس المتخصصة حيث يعتبر البنك الأهلي المصري الراعى الرسمي لهذه الدورة من المعرض كما يشارك في فاعلياته كل من مؤسسة حياه كريمة والمجلس القومي للمرأة.