حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء كانت ومازالت ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي الديني
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
كيفية معرفة مكان لجنة التصويت بانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية
أحمد شوبير يوضح تفاصيل إصابة حارس الأهلي محمد الشناوي
تقرير يكشف: حماس جمعت معلومات حساسة عن دبابات إسرائيلية ونجحت في تعطيلها قبل 7 أكتوبر
بعد استخدامه بجريمة المنشار الكهربائي.. تعرف على مخاطر الذكاء الاصطناعي للمراهقين
أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م.. وطريقة الاستعلام عن النتيجة
محضر ضد شقيقها.. شيرين عبد الوهاب تستغيث مجددا من أقرب الناس لها| التفاصيل الكاملة
قولت لك .. زوجة إمام عاشور توجّه رسالة له بعد تألقه أمام شبيه القبائل الجزائري
برلمان

برلماني: مشاركة جهاز تنمية المشروعات في قمة المعرفة خطوة مهمة لدعم ريادة أعمال الشباب

هشام حسين
هشام حسين
محمد الشعراوي

أشاد النائب د. هشام حسين عضو مجلس النواب، بمشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في قمة المعرفة التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مؤكداً أن هذه المشاركة تأتي في توقيت مهم يعكس توجه الدولة المصرية نحو تعميق الاقتصاد القائم على المعرفة، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات دعم ريادة الأعمال والابتكار.

وقال د. هشام حسين إن الجهود التي يعرضها الجهاز سواء على مستوى التطوير الرقمي، أو برامج التدريب، أو فتح قنوات تعاون مع المؤسسات العربية والدولية—تمثل امتداداً لرؤية الدولة في تمكين الشباب، وتوفير بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها إحدى ركائز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وأضاف أن مشاركة مصر في منصة معرفية عربية كبرى بحجم “قمة المعرفة” يبعث برسالة واضحة حول قدرة المؤسسات المصرية على تبادل التجارب، ونقل الخبرات، وقيادة حوار إقليمي حول مستقبل العمل وريادة الأعمال، مؤكداً أن انفتاح الجهاز على التعاون مع الدول العربية الشقيقة خطوة مهمة لتعميق التكامل الاقتصادي وتنمية القدرات في المنطقة.

وأكد د. هشام حسين أن البيانات الصادرة عن الجهاز—ومنها تمويل 22.7 مليار جنيه لأكثر من 493 ألف مشروع وإتاحة ما يزيد على مليون فرصة عمل منذ عام 2022—تعكس حجم الجهد المبذول، وتؤكد أن الدولة تسير في مسار صحيح نحو دعم هذا القطاع الحيوي، خصوصاً في ظل الاهتمام المباشر من  رئيس مجلس الوزراء بتفعيل التشريعات المحفزة وتسهيل إجراءات الاستفادة من حوافز القانون 152 لسنة 2020، إضافة إلى الحوافز الضريبية المقررة في قانون الضرائب رقم 6 لسنة 2025.

وأشار إلى أن الجهاز أصبح اليوم شريكًا رئيسيًا في تنفيذ رؤية “مصر 2030”، من خلال دوره في تمكين المرأة والشباب، ودعم الابتكار، وسد الفجوة بين مهارات الخريجين واحتياجات سوق العمل، فضلًا عن تبنيه لمشروعات ذات أثر اجتماعي وبيئي حقيقي مثل مشروعات إعادة التدوير والخدمات الرقمية والمبادرات البيئية على مستوى المحافظات.

واختتم النائب د. هشام حسين بيانه بالتأكيد على أن البرلمان مستمر في دعم خطط الدولة لتوسيع فرص ريادة الأعمال، وتسهيل حصول الشباب على التمويل، وتعزيز الشراكات الدولية، بما يضمن خلق اقتصاد قادر على مواكبة التحولات العالمية، ويرسخ بيئة عمل قائمة على المعرفة والابتكار والإنتاج الحقيقي.

هشام حسين مجلس النواب الاقتصاد القائم على المعرفة محمد بن راشد مجلس الوزراء

