برلمانية أوكرانية: الخطة الأمريكية لا تلبي مبادئنا الأساسية للسيادة والحدود

قالت ماريا إينوفا، عضو البرلمان الأوكراني، إن وفد المفاوضات الأوكراني المرسل إلى سويسرا يهدف إلى البحث عن مقاربات تحقق سلامًا طويل الأمد، مشيرة إلى تقدير أوكرانيا لكل الجهود المخلصة لوقف الحرب وحصرها داخل أراضيها دون التوسع إلى دول أخرى.

المبادئ الدولية الأساسية

وأضافت إينوفا، في تصريحات نقلتها القاهرة الإخبارية، مع الإعلامي رعد عبدالمجيد أن أوكرانيا تبعد كثيرًا عن المبادئ الدولية الأساسية المتعلقة بالسيادة والحدود الإقليمية والمسؤولية عن الهجوم والحرب، مشيرة إلى أن روسيا تحاول إدخال أوكرانيا في حوار بينما تهدف إلى إطالة مدة الحرب دون وقف إطلاق النار.

وأوضحت عضو البرلمان الأوكراني أن الخطة الأمريكية المطروحة لم تُلَبِّ هذه المبادئ الأساسية، مؤكدة أن أوروبا ليست موحدة حول قبول هذه الخطة، فبينما صدرت تصريحات ترحب بها بعض الأطراف الأوروبية، هناك دول أوروبية عديدة، بما في ذلك حكومات مثل أوربان وفيتسو، رفضت الخطة باعتبارها غير مقبولة لأوكرانيا.

وأكدت إينوفا أن أوكرانيا تسعى من خلال مفاوضاتها إلى مقاربات عملية تُحقّق مصالحها الوطنية، وتحافظ على سيادتها وحدودها، مع العمل على أي تسوية قد توقف الحرب بشكل دائم وعادل.