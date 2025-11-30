قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعادة انتخابات مجلس النواب بمحافظة سوهاج كاملة بعد إلغاء الانتخابات بدائرة البلينا
«الإدارية العليا»: إلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب في دوائر أرقام 4، 5، 6، 9 في البحيرة
«الإدارية العليا» تُبطل 29 دائرة انتخابية بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025
«الإدارية العليا» تُبطل انتخابات مجلس النواب 2025 بدوائر 1 و3 و4 و5 بمحافظة المنيا
أشرف صبحي: إجراءات قانونية ضد أي مراهنات في الرياضة.. وساعدنا رمضان صبحي سابقًا
الزمالك يشكو الحكم الرواندي صمويل أوبكوندا للكاف ويُطالب بتقنية «الفار»|تفاصيل
سيارة نجم Fast & Furious للبيع بسعر خيالي.. تفاصيل
سعد بارون يفتتح موسم الأغاني الجديدة بـ «القمة» ويُحقق انتشارًا سريعًا | فيديو
تحدٍ كبير.. جهاد حسام الدين تكشف كواليس تحضيرها لشخصية «شروق» في «كارثة طبيعية»|فيديو
المياه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على الأكيلانس وسلطانجى صانعى محتوى
اعتذار رسمي من الجيش الملكي لـ الأهلي وجماهيره .. تفاصيل
مهمة إنسانية.. الأمير ويليام يزور أطفال غزة ويثني على شجاعتهم في مواجهة المرض
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

مواعيد التصويت فى الـ19 دائرة الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

تعرف على مواعيد التصويت فى 19 دائرة ملغاة من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب
إسلام دياب

يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى، الثلاثاء المقبل، مؤتمرا لإعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك وفقا للجدول الزمنى لإجراء الانتخابات.

استقبلت الهيئة الوطنية للانتخابات، على مدار ثلاثة أيام  تظلمات عدد من المرشحين على الحصر العددي لأصوات الناخبين فى اللجان الفرعية والعامة، وبدأت الفصل فيها لإعلان ما توصلت إليه فى المؤتمر القادم

أولا- بالنسبة لمواعيد التصويت في الجولة الأولى في الدوائر الـ19 الملغاة

- يبدأ الصمت الانتخابي لجولة إعادة المرحلة الأولى اليوم الأحد 30 نوفمبر

- يجرى التصويت للجولة الأولى بالدوائر الـ19 بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر 

- يجرى التصويت للجولة الأولى بالدوائر الـ19 بالداخل يومي 3 و4 ديسمبر 

- إعلان نتيجة الجولة الأولى بالدوائر الـ19 يوم 11 ديسمبر

ثانيا- بالنسبة لمواعيد التصويت في جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة

- يبدأ الصمت الانتخابي لجولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 23 ديسمبر

- يجرى التصويت لإعادة الدوائر الـ19 بالخارج يومي 24 و25 ديسمبر 

- يجرى التصويت لإعادة الدوائر الـ19 بالداخل يومي 27 و28 ديسمبر 

- إعلان نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 4 يناير

