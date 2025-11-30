مواعيد التصويت فى الـ19 دائرة الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى، الثلاثاء المقبل، مؤتمرا لإعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك وفقا للجدول الزمنى لإجراء الانتخابات.

استقبلت الهيئة الوطنية للانتخابات، على مدار ثلاثة أيام تظلمات عدد من المرشحين على الحصر العددي لأصوات الناخبين فى اللجان الفرعية والعامة، وبدأت الفصل فيها لإعلان ما توصلت إليه فى المؤتمر القادم

أولا- بالنسبة لمواعيد التصويت في الجولة الأولى في الدوائر الـ19 الملغاة

- يبدأ الصمت الانتخابي لجولة إعادة المرحلة الأولى اليوم الأحد 30 نوفمبر

- يجرى التصويت للجولة الأولى بالدوائر الـ19 بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر

- يجرى التصويت للجولة الأولى بالدوائر الـ19 بالداخل يومي 3 و4 ديسمبر

- إعلان نتيجة الجولة الأولى بالدوائر الـ19 يوم 11 ديسمبر

ثانيا- بالنسبة لمواعيد التصويت في جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة

- يبدأ الصمت الانتخابي لجولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 23 ديسمبر

- يجرى التصويت لإعادة الدوائر الـ19 بالخارج يومي 24 و25 ديسمبر

- يجرى التصويت لإعادة الدوائر الـ19 بالداخل يومي 27 و28 ديسمبر

- إعلان نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 4 يناير