بعد تعرضها لوعكة.. يارا تامر تكشف تطورات حالتها الصحية

طمأنت يارا تامر زوجة مطرب المهرجانات مسلم جمهورها علي حالتها بعد تعرضها لوعكه صحية.

و كتبت يارا تامر عبر خاصيه الاستوري: الحمد لله انا بتحسن اطمنوا يا حبايب قلبي ربنا ما يحرمني منكم.



و كانت أعلنت يارا تامر زوجة مطرب المهرجانات مسلم تعرضها لوعكة صحية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.



و شاركت يارا تامر فيديو عبر ستوري حسابها بموقع انستجرام علي جهاز تنفس و علقت كاتبة: ادعولي انا تعبانة اوي.

كما طالب مطرب المهرجانات مسلم، الدعاء لزوجته يارا تامر بعد تعرضها لوعكة صحية.

وكتب مسلم عبر حسابه الشخصي على ستوري انستجرام: “اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما .. يارب احفظها ليا بحبها أوي يارب