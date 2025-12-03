قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025
احذري هذه الأفعال عند سلق المكرونة .. مواد سامة ومركّبات مُسرطنة | تفاصيل
غلق وتشميع مركز تجميل بعد ضبط «طبيبة وهمية» تُجري عمليات خطرة بالإسماعيلية
إجازات فورية للمُصابين وتهوية الفصول.. خطة برلمانية لحماية الطلاب في المدارس خلال الشتاء
ضجّة على السوشيال ميديا.. القصة الكاملة لشائعة فصل أستاذ وتعيين الفنان سامح حسين بجامعة حلوان
وزير الخارجية الأمريكي: وقف الحرب في أوكرانيا بيد بوتين وحده وليس مستشاريه
«زوجتي تمنحني طاقة إيجابية»| حودة بندق يُعلن عن ميني ألبوم متنوع الألوان الموسيقية بعنوان «خيبت توقعاتك»
بعد سلسلة من الإنذارات.. رئيس جهاز مدينة بدر: «لن نترك شبرًا في المدينة خارج سيطرة القانون»
فولهام ضد مان سيتي .. ‎«هالاند» يكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي: أسرع لاعب يصل لـ 100 هدف
عمرو مصطفى: أستعد لطرح أغنية وطنية للأطفال.. وأُهدي تكريمي في «الميما» للجمهور وأسرتي
توقف فجأة .. تعرّف على إجراءات طلب فحص عداد الكهرباء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بعد تعرضها لوعكة.. يارا تامر تكشف تطورات حالتها الصحية

يارا تامر
يارا تامر
ميرنا محمود

طمأنت يارا تامر زوجة مطرب المهرجانات مسلم  جمهورها علي حالتها   بعد تعرضها  لوعكه صحية.

و كتبت يارا تامر عبر خاصيه الاستوري: الحمد لله انا بتحسن اطمنوا يا حبايب قلبي ربنا ما يحرمني منكم. 


و كانت أعلنت يارا تامر زوجة مطرب المهرجانات مسلم  تعرضها لوعكة صحية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.
 

و شاركت يارا تامر فيديو عبر ستوري حسابها بموقع انستجرام علي جهاز تنفس و علقت كاتبة: ادعولي انا تعبانة اوي.

كما طالب مطرب المهرجانات مسلم، الدعاء لزوجته يارا تامر بعد تعرضها لوعكة صحية.

وكتب مسلم عبر حسابه الشخصي على ستوري انستجرام: “اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما .. يارب احفظها ليا بحبها أوي يارب

يارا تامر صور يارا تامر حاله يارا تامر اخبار يارا تامر زوجة مسلم

