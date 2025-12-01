معلقه محاليل.. يارا تامر تشارك جمهورها فيديو من المستشفى

شاركت يارا تامر زوجة مطرب المهرجانات مسلم جمهورها فيديو من المستشفي بعد تعرضها لوعكه صحيه عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

و ظهرت يارا تامر في الفيديو وهي بيدها محاليل وسيطرت عليها علامات التعب .

و كانت أعلنت يارا تامر زوجة مطرب المهرجانات مسلم تعرضها لوعكة صحية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.



و شاركت يارا تامر فيديو عبر ستوري حسابها بموقع انستجرام علي جهاز تنفس و علقت كاتبة: ادعولي انا تعبانة اوي.

كما طالب مطرب المهرجانات مسلم، الدعاء لزوجته يارا تامر بعد تعرضها لوعكة صحية.

وكتب مسلم عبر حسابه الشخصي على ستوري انستجرام: “اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما .. يارب احفظها ليا بحبها أوي يارب