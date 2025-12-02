ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في سريلانكا إلى 410 قتلى

أعلن مركز إدارة الكوارث اليوم، الثلاثاء، أن عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا بلغ 410 قتلى، بالإضافة إلى 336 مفقودًا بعد أسبوع من الأمطار الغزيرة.

أسوأ كارثة طبيعية

وأضاف مركز إدارة الكوارث أن أكثر من 1.5 مليون شخص تضرروا من أسوأ كارثة طبيعية ضربت البلاد منذ تسونامي المحيط الهندي عام 2004.





هدأت الأمطار بعد أسبوع من الأمطار الغزيرة.

وقالت هيئة إدارة الكوارث إن الأجزاء الشمالية من كولومبو غمرتها المياه مع ارتفاع منسوب المياه في نهر كيلاني بسرعة.

وقال مسئول في الهيئة: "على الرغم من أن الإعصار قد غادرنا، إلا أن الأمطار الغزيرة تغمر الآن المناطق المنخفضة على طول ضفاف نهر كيلاني".

وابتعد الإعصار ديتواه باتجاه الهند يوم السبت.

وانحسرت منسوبات المياه في بلدة مانامبيتيا، الواقعة على بُعد 250 كيلومترًا (156 ميلًا) شمال شرق كولومبو، كاشفةً عن دمار هائل.

وقال س. سيفاناندان، أحد سكان البلدة البالغ من العمر 72 عامًا: "مانامبيتيا مدينة معرضة للفيضانات، لكنني لم أرَ مثل هذه الكمية من المياه من قبل".

وصرح لبوابة مركز الأخبار المحلي بأن أضرارًا جسيمة لحقت بالمحلات التجارية والممتلكات.

الأكثر دموية منذ سنوات

على الرغم من قلة الإصابات نسبيًا، أفادت الهيئة الوطنية لنقل الدم بوجود نقص في إمداداتها.

وصرح لاكشمان إيديريسينجه، رئيس بنك الدم، بأن احتياجاتهم اليومية من الدم تبلغ حوالي 1500 وحدة، إلا أن الاضطرابات الناجمة عن الأحوال الجوية قلصت الإمدادات إلى 236 وحدة فقط يوم السبت.

وصرح للصحفيين في كولومبو: "بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة، لم نتمكن من إجراء حملاتنا المتنقلة لجمع الدم". وأضاف: "نناشد المتبرعين بزيارة أقرب بنك دم".

حالة الطوارئ

وأعلن الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي حالة الطوارئ يوم السبت للتعامل مع آثار الإعصار، وناشد المجتمع الدولي تقديم مساعدات.

وكانت الهند أول من استجاب، حيث أرسلت إمدادات إغاثة وطائرتي هليكوبتر مع طاقم لتنفيذ مهام الإنقاذ.

كما أرسلت باكستان فرق إنقاذ، وفقًا لسلاح الجو السريلانكي.

وأعلنت اليابان أنها سترسل فريقًا لتقييم الاحتياجات العاجلة وتعهدت بتقديم المزيد من المساعدة.

دمر نظام الطقس القاسي أكثر من 25,000 منزل وأرسل 147,000 شخص إلى ملاجئ مؤقتة تديرها الدولة.

احتاج 968,000 شخص آخر إلى المساعدة بعد نزوحهم بسبب الفيضانات.

تم نشر قوات من الجيش والبحرية والقوات الجوية إلى جانب العمال المدنيين والمتطوعين للمساعدة في جهود الإغاثة.

يُعد الإعصار أخطر كارثة طبيعية في سريلانكا منذ عام 2017، عندما أودت الفيضانات والانهيارات الأرضية بحياة أكثر من 200 شخص وشردت مئات الآلاف.

وقع أسوأ فيضان منذ مطلع القرن في يونيو 2003، عندما قُتل 254 شخصًا.