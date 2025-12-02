قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أغناهم كريستيانو رونالدو.. أعلى 8 لاعبين أجرا | من هم؟
كاف يحيل أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي للانضباط.. تفاصيل
خطوات تغيير عداد الكهرباء القديم بأبو كارت
تستمر 5 أيام.. أمطار على الإسكندرية مع اقتراب موعد نوة "أنواء قاسم"
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء.. فيديو
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 631 قتـ.ـيلا وإجلاء مليون شخص
سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21
بدأت نوة قاسم.. هطول أمطار خفيفة بمختلف أنحاء الإسكندرية
تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026
هنو يفتتح قصر ثقافة الغردقة بعد تطويره ويعلن إطلاق منصات “Cultural Café” الرقمية
واشنطن تستعد للإعلان عن قائمة الدول الموصي بحظر السفر الشامل إليها
الوزير: النهوض بالصناعة المحلية يستلزم وجود طلب عليها بالسوق وتقليل الاعتماد على الاستيراد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في سريلانكا إلى 410 قتلى

فيضانات سريلانكا
فيضانات سريلانكا
محمد على

أعلن مركز إدارة الكوارث اليوم، الثلاثاء، أن عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا بلغ 410 قتلى، بالإضافة إلى 336 مفقودًا بعد أسبوع من الأمطار الغزيرة.

أسوأ كارثة طبيعية 

وأضاف مركز إدارة الكوارث أن أكثر من 1.5 مليون شخص تضرروا من أسوأ كارثة طبيعية ضربت البلاد منذ تسونامي المحيط الهندي عام 2004.


 

هدأت الأمطار بعد أسبوع من الأمطار الغزيرة.

وقالت هيئة إدارة الكوارث إن الأجزاء الشمالية من كولومبو غمرتها المياه مع ارتفاع منسوب المياه في نهر كيلاني بسرعة.

وقال مسئول في الهيئة: "على الرغم من أن الإعصار قد غادرنا، إلا أن الأمطار الغزيرة  تغمر الآن المناطق المنخفضة على طول ضفاف نهر كيلاني".

وابتعد الإعصار ديتواه باتجاه الهند يوم السبت.

وانحسرت منسوبات المياه في بلدة مانامبيتيا، الواقعة على بُعد 250 كيلومترًا (156 ميلًا) شمال شرق كولومبو، كاشفةً عن دمار هائل.

وقال س. سيفاناندان، أحد سكان البلدة البالغ من العمر 72 عامًا: "مانامبيتيا مدينة معرضة للفيضانات، لكنني لم أرَ مثل هذه الكمية من المياه من قبل".

وصرح لبوابة مركز الأخبار المحلي بأن أضرارًا جسيمة لحقت بالمحلات التجارية والممتلكات. 

الأكثر دموية منذ سنوات

على الرغم من قلة الإصابات نسبيًا، أفادت الهيئة الوطنية لنقل الدم بوجود نقص في إمداداتها.

وصرح لاكشمان إيديريسينجه، رئيس بنك الدم، بأن احتياجاتهم اليومية من الدم تبلغ حوالي 1500 وحدة، إلا أن الاضطرابات الناجمة عن الأحوال الجوية قلصت الإمدادات إلى 236 وحدة فقط يوم السبت.

وصرح للصحفيين في كولومبو: "بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة، لم نتمكن من إجراء حملاتنا المتنقلة لجمع الدم". وأضاف: "نناشد المتبرعين بزيارة أقرب بنك دم".

حالة الطوارئ

وأعلن الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي حالة الطوارئ يوم السبت للتعامل مع آثار الإعصار، وناشد المجتمع الدولي تقديم مساعدات.

وكانت الهند أول من استجاب، حيث أرسلت إمدادات إغاثة وطائرتي هليكوبتر مع طاقم لتنفيذ مهام الإنقاذ. 

كما أرسلت باكستان فرق إنقاذ، وفقًا لسلاح الجو السريلانكي.

وأعلنت اليابان أنها سترسل فريقًا لتقييم الاحتياجات العاجلة وتعهدت بتقديم المزيد من المساعدة.

دمر نظام الطقس القاسي أكثر من 25,000 منزل وأرسل 147,000 شخص إلى ملاجئ مؤقتة تديرها الدولة.

احتاج 968,000 شخص آخر إلى المساعدة بعد نزوحهم بسبب الفيضانات.

تم نشر قوات من الجيش والبحرية والقوات الجوية إلى جانب العمال المدنيين والمتطوعين للمساعدة في جهود الإغاثة.

يُعد الإعصار أخطر كارثة طبيعية في سريلانكا منذ عام 2017، عندما أودت الفيضانات والانهيارات الأرضية بحياة أكثر من 200 شخص وشردت مئات الآلاف.

وقع أسوأ فيضان منذ مطلع القرن في يونيو 2003، عندما قُتل 254 شخصًا.

سريلانكا حصيلة ضحايا ضحايا الفيضانات 410 قتلى مركز إدارة الكوارث 15 مليون شخص تسونامي كولومبو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مش بوسة ووردة.. شهادات أهالي ضحايا فراش مدرسة الإسكندرية تكسر حاجز الخوف

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 في مصر

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

قوات الأمن

أمن قنا ينهي أسطورة تاجر مخدرات بعد ساعات من استشهاد معاون شرطة خلال مداهمة وكر إجرامي

أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري

أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري

ترشيحاتنا

منتخب الكرة النسائية

تعديل موعد مباراة منتخب الناشئات والمغرب بنهائي دورة شمال أفريقيا

منتخب مصر

التفاصيل الكاملة لجلسة وزير الرياضة وأبو ريدة مع منتخب مصر قبل مواجهة الكويت

نادي الزمالك

حازم إمام عن هجوم فيريرا.. أغلب لاعبي الزمالك مكانتش تحب تتكلم معاه

بالصور

لوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء
بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء
بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

بسعر 19 ألف دولار فقط.. أرخص سيارة كهربائية في العالم

أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية

ياسمين عز بإطلالة ملفتة وأنيقة في أحدث ظهور لها.. صور

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد