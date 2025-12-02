قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطوات تغيير عداد الكهرباء القديم بأبو كارت
تستمر 5 أيام.. أمطار على الإسكندرية مع اقتراب موعد نوة "أنواء قاسم"
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء.. فيديو
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 631 قتـ.ـيلا وإجلاء مليون شخص
سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21
بدأت نوة قاسم.. هطول أمطار خفيفة بمختلف أنحاء الإسكندرية
تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026
هنو يفتتح قصر ثقافة الغردقة بعد تطويره ويعلن إطلاق منصات "Cultural Café" الرقمية
واشنطن تستعد للإعلان عن قائمة الدول الموصي بحظر السفر الشامل إليها
الوزير: النهوض بالصناعة المحلية يستلزم وجود طلب عليها بالسوق وتقليل الاعتماد على الاستيراد
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم محيط عدة مستشفيات بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية
بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟
أخبار العالم

روسيا: شركات الأمن الفرنسية الخاصة ستكون الهدف المشروع الأول لقواتنا

فرنسا وروسيا
فرنسا وروسيا
محمود نوفل

أكد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أن فرنسا تواصل البحث عن خيارات للتدخل المباشر في الصراع الأوكراني.

وقالت الاستخبارات الخارجية الروسية بحسب ماذكرت وسائل إعلام : شركات الأمن الفرنسية الخاصة ستكون الهدف المشروع الأول للقوات المسلحة الروسية حال المشاركة المباشرة في القتال بأوكرانيا.

وأشارت الاستخبارات الخارجية الروسية إلى أن منظومات الدفاع الجوي المتحركة والعدد المحدود من مقاتلات "إف-16" لدى أوكرانيا عاجزة عن اعتراض الأهداف الروسية.

وفي وقت سابق ؛ صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأن النقاش ركز على إنهاء الحرب مع روسيا وضرورة تحقيق سلام دائم.

وأضاف زيلينسكي: “يجب أن تنتهي الحرب في أسرع وقت ممكن، يعتمد الكثير على مشاركة كل قائد، وسنتحدث مع القادة الآخرين اليوم”.

زيلينسكي: تحدثت مع الأمين العام لحلف "الناتو" والكثير من الأمور قد تتغير في الأيام المقبلة
لقاء مرتقب يجمع زيلينسكي وماكرون في باريس.. الإثنين
في الوقت نفسه، قدم قصر الإليزيه تحديثا عن الاجتماع بينهما في باريس، قائلاً إن "العمل من أجل السلام مستمر بعد محادثات جنيف، وفي إطار الخطة الأمريكية والمناقشات مع شركائنا الأوروبيين".

كما تحدث الزعيمان مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وأمين مجلس الأمن القومي الأوكراني رستم عمروف.

محادثات ثنائية في إيرلندا
وفي وقت سابق،  أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن اليوم "الاثنين" أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور البلاد اعتبارا من غدا الثلاثاء.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية أن الرئيس الأوكراني وقرينته سيجتمعان بمارتن ورئيسة أيرلندا كاثرين كونولي ووزيرة الخارجية الأيرلندية هيلين ماكنتي.

وأعرب رئيس وزراء أيرلندا، في تصريحات اليوم، عن سعادته لاستقبال الرئيس الأوكراني وقرينته في البلاد، مضيفا أنه سيعقد محادثات ثنائية مع زيلينسكي وسيشاركان في افتتاح المنتدى الاقتصادي الأيرلندي-الأوكراني الذي سيتيح فرصة لاستكشاف إمكانات تعزيز روابط قطاع الأعمال والتجارة والاستثمار بين البلدين.

وأكد قائلا: "لقد التقيت بالرئيس زيلينسكي عدة مرات، كان من بينها في كييف، ولكني أتطلع إلى لقائه بشكل خاص في أول زيارة رسمية لرئيس أوكراني إلى أيرلندا".

تجدر الإشارة إلى أن أيرلندا، التي تعد حليفا قويا لأوكرانيا، قد استقبلت نحو 120 ألف لاجئ أوكراني منذ اندلاع العملية العسكرية الروسية في عام 2022.

فرنسا روسيا القوات المسلحة الروسية جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية شركات الأمن الفرنسية

