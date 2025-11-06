قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
​مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حادث مروع على طريق الطور - شرم الشيخ القديم | صور
جريمة تضرب حلوان .. ننشر صور صاحب مكرونة أبو رجيلة ضحية حلمي
يوفر ألف فرصة عمل..رئيس الوزراء يفتتح مصنع لفلاتر المركبات بالعاشر
انطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية بالمؤتمر العالمي PHDC’25
درجات حافز التفوق الرياضي .. معلومات رسمية تكشف تفاصيل منحها للطلاب
الرابع هذا العام | مقتل لاعب في الإكوادور برصاصة طائشة
رئيس جامعة بورسعيد: المدن الجامعية تمثل بيتًا ثانيًا للطلاب وتوفر لهم كل مقومات الراحة
فى ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية.. وزير الإنتاج الحربي: تمكين الشباب وتصعيد الكوادر النابغة لشغل مناصب قيادية.. تكريم العاملين المتميزين
اعتماد المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو انتخاب الدكتور خالد العناني مديراً عاماً للمنظمة
الفرق بين الموت الدماغي والموت الحقيقي وأيهما تترتب عليه الأحكام الشرعية
20 مليون دولار للكيلوجرام.. الوقود الأغلى في الكون | أي المجالات يستخدم الذهب الأزرق؟
ملك تايلاند يقوم بزيارة دولية إلى الصين هذا الشهر
أخبار العالم

الاستخبارات الروسية تحذر من حادث محتمل ضد محطة زابوروجيه للطاقة النووية

محمود نوفل

أكد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أن الغرب يستعد لتحميل روسيا المسؤولية عن حادث محتمل في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وقال جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية في بيان له : الغرب يدرس خيار تخريب محطة زابوروجيه للطاقة النووية من خلال انصهار المنطقة الفعالة حيث قامت منظمة "تشاتام هاوس" البريطانية غير الحكومية بحساب عواقب أي حادث محتمل.

وأضاف جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية: أعضاء "الناتو" دعا نظام كييف إلى ارتكاب عمل تخريبي يؤدي إلى سقوط ضحايا بين الأوكرانيين ومواطني الاتحاد الأوروبي على غرار مأساة طائرة MH17 عام 2014.

وتابع جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية: سكان المناطق الخاضعة لسيطرة كييف ومواطني دول الاتحاد الأوروبي قد يجدون أنفسهم في منطقة ملوثة نتيجة للتخريب المخطط له من قبل النظام في كييف لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وزاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب الجماعي مستعد لقتل مواطنيه من أجل نسب جرائم نظام كييف إلى روسيا وتبرير جهوده للتحريض على الحرب.وختم جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب يريد التغطية على التخريب المخطط له بطريقة تجعل الرأي العام "يؤيد كييف بشكل لا لبس فيه" في مسألة تحديد المذنب.

