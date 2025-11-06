أكد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أن الغرب يستعد لتحميل روسيا المسؤولية عن حادث محتمل في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.



وقال جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية في بيان له : الغرب يدرس خيار تخريب محطة زابوروجيه للطاقة النووية من خلال انصهار المنطقة الفعالة حيث قامت منظمة "تشاتام هاوس" البريطانية غير الحكومية بحساب عواقب أي حادث محتمل.



وأضاف جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية: أعضاء "الناتو" دعا نظام كييف إلى ارتكاب عمل تخريبي يؤدي إلى سقوط ضحايا بين الأوكرانيين ومواطني الاتحاد الأوروبي على غرار مأساة طائرة MH17 عام 2014.



وتابع جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية: سكان المناطق الخاضعة لسيطرة كييف ومواطني دول الاتحاد الأوروبي قد يجدون أنفسهم في منطقة ملوثة نتيجة للتخريب المخطط له من قبل النظام في كييف لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية.



وزاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب الجماعي مستعد لقتل مواطنيه من أجل نسب جرائم نظام كييف إلى روسيا وتبرير جهوده للتحريض على الحرب.وختم جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية: الغرب يريد التغطية على التخريب المخطط له بطريقة تجعل الرأي العام "يؤيد كييف بشكل لا لبس فيه" في مسألة تحديد المذنب.