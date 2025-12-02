إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 631 قتـ.ـيلا وإجلاء مليون شخص

أعلنت الوكالة الوطنية الإندونيسية لإدارة الكوارث، اليوم (الثلاثاء)، أن حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت جزيرة سومطرة ارتفعت إلى 631 قتيلا، فيما نزح نحو مليون شخص من منازلهم.



وأوضحت الوكالة، حسبما أورد "راديو فرنسا الدولي"، أن 472 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين، في حين أصيب 2600 آخرون في ثلاث محافظات بالجزيرة الواقعة غربي الأرخبيل الإندونيسي.



وأضافت أن أكثر من 3.3 مليون شخص تأثروا بهذه الفيضانات، وأن مليون شخص تم إجلاؤهم ويقيمون حاليا في ملاجئ مؤقتة.



وخلال الأسبوع الماضي، تسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وسريلانكا في مقتل ما يقارب 1200 شخص، إضافة إلى مئات المفقودين.



وفي إندونيسيا، تركز السلطات حاليا على إيصال المساعدات والمواد الغذائية إلى العديد من المناطق المعزولة بشكل كامل، والتي لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الجو أو البحر.