الصليب الأحمر: تزايد أعداد النازحين يضع عبئًا كبيرًا على المأساة الإنسانية في السودان
بداية الأدوار الإقصائية لكأس العالم تحت 17 عامًا.. من سيواجه مصر؟
هدف نجم فاركو ينافس على جائزة بوشكاش للأفضل في 2025
الطب الشرعي يحسمها| محامي لاعبي بيراميدز يروي تفاصيل مثيرة في تزوير أوراق رسمية
تشريع جديد يحمي الأم والطفل من تنفيذ الإعدام أثناء الحمل | تفاصيل
استغلال أطفال النادي.. بلاغ للنائب العام ضد رئيس بيراميدز
الأظرف فارغة وممزقة .. موظف الدولة سرق ذهب وفضة بـ 300 مليون جنيه
9 طرق لسداد فاتورة الكهرباء عن شهر نوفمبر 2025
رسميا .. إضافة معلمي الصف الثاني الإعدادي للفئات المستحقة لصرف حافز تطوير التعليم
وزير السياحة والآثار يشيد بحُسن تنظيم الرحلات المدرسية في المتحف المصري الكبير
غدا.. ذكرى جلوس مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث| تذكار الراعي والمعلم
مها تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة لسبب صادم: عاوزة أخرج من العلاقة دي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بالصور

خالد النبوي وصبري فواز على السجادة الحمراء لعرض فيلم "ضايل عنا عرض"

نجلاء سليمان   -  
أحمد البهى

حرص عدد من الفنانين على مشاركة المخرجة مي سعد وصناع فيلم "ضايل عنا عرض" العرض الخاص والأول ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. 

وحضر العرض كل من الفنان خالد النبوي والإعلامي محمود سعد ونيقولا معوض وفدوى عابد وغيرهم.

عرض فيلم ضايل عنا عرض
عرض فيلم ضايل عنا عرض

فيلم ضايل عنا عرض

يُعرض اليوم ضمن عروض الجالا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، الفيلم الوثائقي "ضايل عِنا عرض" (مصر، فلسطين) من إخراج مي سعد وأحمد الدنف، في عرضه العالمي الأول وذلك في تمام الساعة 6:00 مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وقبل عرض الفيلم تم توزيع رسالة من أحد أبطال السيرك الفلسطينيين يشكر فيها الجمهور على مشاهدة العمل ودعمهم. 

تدور أحداث الفيلم وسط الدمار الناتج عن الإبادة الجماعية في غزة، حيث يرفض مجموعة من فناني السيرك الاستسلام لليأس رغم قسوة الواقع. يتتبع العمل فرقة "سيرك غزة الحر" المكوّنة من يوسف، بطوط، إسماعيل، محمد، وجاست، الذين اضطروا للنزوح من شمال غزة إلى جنوبها، لكنهم حوّلوا فنهم إلى فعل مقاومة وصمود وأمل.

وبينما يخيّم الموت في الخلفية، تواصل الفرقة تقديم عروضها للأطفال في الملاجئ والشوارع، مانحةً إياهم لحظات من الفرح وسط أحلك الأوقات، في رسالة إنسانية مؤثرة عن الإبداع في مواجهة الدمار.

يمثل "ضايل عِنا عرض" التجربة الإخراجية الوثائقية الطويلة الأولى لكل من مي سعد وأحمد الدنف. فـ مي سعد هي صانعة أفلام مصرية بدأت مسيرتها كمساعدة مخرج في عدد من الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، وتعمل حاليًا على إنتاج فيلم وثائقي جديد وتشغل منصب المنتج الإبداعي في فيلم روائي طويل، فيما يُعد هذا الفيلم أولى تجاربها في الإخراج الوثائقي.

أما أحمد الدنف، فهو مصور سينمائي وصانع أفلام من غزة، نال فيلمه القصير "يوم دراسي" جائزة يوسف شاهين في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2024، وشارك في عدة مهرجانات دولية.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

ضايل عنا عرض فيلم ضايل عنا عرض مهرجان القاهرة مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

