الطب الشرعي يحسمها| محامي لاعبي بيراميدز يروي تفاصيل مثيرة في تزوير أوراق رسمية

أكد محمد رشوان المحامي الشهير، أنه تقدم ببلاغ عن 4 لاعبين قصر إلي النائب العام ضد إدارة نادي بيراميدز بداعي تزوير في أوراق رسمية بموجب مستندات واستمارات خاصة باللاعبين.

وتقدم رشوان، ببلاغ الى النائب العام ضد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، لقيامه ومسئولي النادي بالتلاعب في استمارات قيد الناشئين واستغلال القصر.



تفاصيل البلاغ ضد بيراميدز

وقال محمد رشوان، فى بيان عبر فيس بوك “تقدمنا اليوم بصفتنا وكلاء عن مجموعة من لاعبي كرة القدم بنادي بيراميدز قطاع الناشئين ببلاغ إلى النائب العام ضد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز لقيامه ومسئولي النادي التلاعب في استمارات قيد الناشئين واستغلال القصر بالمخالفة لأحكام قانون العقوبات وقد حمل البلاغ رقم ١٤٣٤٠ لسنه ٢٠٢٥ وأحيل للمكتب الفني للنائب العام للتحقيق”.

قال رشوان فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: تقدمت ببلاغ إلي النائب العام ضد نادي بيراميدز بداعي وجود تزوير في أوراق رسمية والتي تقع تحت طائلة قانون العقوبات باعتبارها إحدى دعاوى الجنايات.

وتابع: إدارة بيراميدز تعتمد على أن الأمر مجرد كرة قدم فقط لكن البلاغ يتحدث عن واقعة تزوير فى أوراق رسمية لم يتم التوقيع عليها من جانب أولياء الأمور لرباعي الفريق السماوي للناشئين.

وأضاف: اللاعبون الأربعة قام أولياء الأمور بالتوقيع على استمارات لمدة سنة في عام 2023 وانتهت السنة والمفترض فى تلك الحالة تحرير استمارات جديدة ممهورة بتوقيع أولياء الأمور، لكن لم يحدث ذلك بل قامت إدارة بيراميدز بمنح اللاعبين الأربعة خطابا على أساس أن اللاعب حر ونجحوا في الاتفاق مع أندية أخري مثل الأهلي والزمالك وعند تحرير العقود قامت إدارات الأندية الجديدة بمخاطبة شئون اللاعبين وفوجئ اللاعبون الأربعة برد اتحاد الكرة أنهم على ذمة نادي بيراميدز وتم قيدهم على السيستم ووجود استمارات تم التوقيع عليها من أولياء الأمور بخلاف الواقع.

أشار رشوان إلى أن 8 لاعبين فى بيراميدز هواة تضرروا جراء التوقيع لنادي بيراميدز عبر استمارات ممهورة بتوقيع أولياء الأمور منهم 4 نجحوا فى الحصول على استغناء خاص عبر علاقاتهم الوطيدة بمسئولي النادي السماوي والباقي تم رفض طلبهم وواجهوا تعنتا غريبا من قبل نادي بيراميدز في حصم مصيرهم من القيد.

وقال محمد رشوان المحامي: طلبنا من النيابة العامة عرض الاستمارات الجديدة التي تم خلالها واقعة التزوير الخاصة باللاعبين من جانب إدارة نادي بيراميدز على الطب الشرعي لاستبيان مدى التزوير فى توقيع أولياء أمور اللاعبين من عدمه، لافتا إلى أنه من المعتاد عند توقيع أي عقود جديدة لأي لاعب هاوي وجود ولي الأمر للتوقيع عليها نافيا حدوث ذلك مع لاعبو نادي بيراميدز.

واختتم محمد رشوان الماحمي الشهير حديثه قائلا: جرت محاولات ودية من جانب نادي بيراميدز مع أولياء أمور اللاعبين الأربعة قبل تقديم البلاغ إلي النائب العام ويتم الاتفاق ثم يجد أولياء الأمور عدم الوفاء بالوعود والاتفاقات من جانب مسئولي النادي السماوي.