قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بداية الأدوار الإقصائية لكأس العالم تحت 17 عامًا.. من سيواجه مصر؟
هدف نجم فاركو ينافس على جائزة بوشكاش للأفضل في 2025
الطب الشرعي يحسمها| محامي لاعبي بيراميدز يروي تفاصيل مثيرة في تزوير أوراق رسمية
تشريع جديد يحمي الأم والطفل من تنفيذ الإعدام أثناء الحمل | تفاصيل
استغلال أطفال النادي.. بلاغ للنائب العام ضد رئيس بيراميدز
الأظرف فارغة وممزقة .. موظف الدولة سرق ذهب وفضة بـ 300 مليون جنيه
9 طرق لسداد فاتورة الكهرباء عن شهر نوفمبر 2025
رسميا .. إضافة معلمي الصف الثاني الإعدادي للفئات المستحقة لصرف حافز تطوير التعليم
وزير السياحة والآثار يشيد بحُسن تنظيم الرحلات المدرسية في المتحف المصري الكبير
غدا.. ذكرى جلوس مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث| تذكار الراعي والمعلم
مها تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة لسبب صادم: عاوزة أخرج من العلاقة دي
برشلونة يحاول تهدئة الأزمة مع الاتحاد الإسبانى بعد جراحة لامين يامال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الطب الشرعي يحسمها| محامي لاعبي بيراميدز يروي تفاصيل مثيرة في تزوير أوراق رسمية

ممدوح عيد
ممدوح عيد
يسري غازي

أكد محمد رشوان المحامي الشهير، أنه تقدم ببلاغ عن 4 لاعبين قصر إلي النائب العام ضد إدارة نادي بيراميدز بداعي تزوير في أوراق رسمية بموجب مستندات واستمارات خاصة باللاعبين.

وتقدم رشوان، ببلاغ الى النائب العام ضد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، لقيامه ومسئولي النادي بالتلاعب في استمارات قيد الناشئين واستغلال القصر.
 

تفاصيل البلاغ ضد بيراميدز

وقال محمد رشوان، فى بيان عبر فيس بوك “تقدمنا اليوم بصفتنا وكلاء عن مجموعة من لاعبي كرة القدم بنادي بيراميدز قطاع الناشئين ببلاغ إلى النائب العام ضد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز لقيامه ومسئولي النادي التلاعب في استمارات قيد الناشئين واستغلال القصر بالمخالفة لأحكام قانون العقوبات وقد حمل البلاغ رقم ١٤٣٤٠ لسنه ٢٠٢٥ وأحيل للمكتب الفني للنائب العام للتحقيق”.

قال رشوان فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: تقدمت ببلاغ إلي النائب العام ضد نادي بيراميدز بداعي وجود تزوير في أوراق رسمية والتي تقع تحت طائلة قانون العقوبات باعتبارها إحدى دعاوى الجنايات.

وتابع: إدارة بيراميدز تعتمد على أن الأمر مجرد كرة قدم فقط لكن البلاغ يتحدث عن واقعة تزوير فى أوراق رسمية لم يتم التوقيع عليها من جانب أولياء الأمور لرباعي الفريق السماوي للناشئين.

وأضاف: اللاعبون الأربعة قام أولياء الأمور بالتوقيع على استمارات لمدة سنة في عام 2023 وانتهت السنة والمفترض فى تلك الحالة تحرير استمارات جديدة ممهورة بتوقيع أولياء الأمور، لكن لم يحدث ذلك بل قامت إدارة بيراميدز بمنح اللاعبين الأربعة خطابا على أساس أن اللاعب حر ونجحوا في الاتفاق مع أندية أخري مثل الأهلي والزمالك وعند تحرير العقود قامت إدارات الأندية الجديدة بمخاطبة شئون اللاعبين وفوجئ اللاعبون الأربعة برد اتحاد الكرة أنهم على ذمة نادي بيراميدز وتم قيدهم على السيستم ووجود استمارات تم التوقيع عليها من أولياء الأمور بخلاف الواقع.

أشار رشوان إلى أن 8 لاعبين فى بيراميدز هواة تضرروا جراء التوقيع لنادي بيراميدز عبر استمارات ممهورة بتوقيع أولياء الأمور منهم 4 نجحوا فى الحصول على استغناء خاص عبر علاقاتهم الوطيدة بمسئولي النادي السماوي والباقي تم رفض طلبهم وواجهوا تعنتا غريبا من قبل نادي بيراميدز في حصم مصيرهم من القيد.

وقال محمد رشوان المحامي: طلبنا من النيابة العامة عرض الاستمارات الجديدة التي تم خلالها واقعة التزوير الخاصة باللاعبين من جانب إدارة نادي بيراميدز على الطب الشرعي لاستبيان مدى التزوير فى توقيع أولياء أمور اللاعبين من عدمه، لافتا إلى أنه من المعتاد عند توقيع أي عقود جديدة لأي لاعب هاوي وجود ولي الأمر للتوقيع عليها نافيا حدوث ذلك مع لاعبو نادي بيراميدز.

واختتم محمد رشوان الماحمي الشهير حديثه قائلا: جرت محاولات ودية من جانب نادي بيراميدز مع أولياء أمور اللاعبين الأربعة قبل تقديم البلاغ إلي النائب العام ويتم الاتفاق ثم يجد أولياء الأمور عدم الوفاء بالوعود والاتفاقات من جانب مسئولي النادي السماوي.

بيراميدز محمد رشوان اتحاد الكرة شئون اللاعبين ممدوح عيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 بعد الارتفاع الكبير

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير

مسرح الواقعة

الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية

ايتن عامر

بسبب مقذوف ناري .. أيتن عامر تتعرض للإصابة في العين اليمنى

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر

ترشيحاتنا

هيدي كرم

هيدي كرم تشعل السوشيال ميديا بظهورها في القاهرة السينمائي

بدرية طلبة

متابع يسب بدرية طلبة والفنانة تقاضيه

حمزة نمرة

حمزة نمرة يطرح أجدد أغانيه وينك من زمان.. أولى تعاوناته مع المنتج محمد حامد

بالصور

خالد النبوي وصبري فواز على السجادة الحمراء لعرض فيلم "ضايل عنا عرض"

صبري فواز
صبري فواز
صبري فواز

إيديكس 2025.. تنظيم النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في الأول من ديسمبر بحضور دولي واسع

صورة من فعاليات المؤتمر
صورة من فعاليات المؤتمر
صورة من فعاليات المؤتمر

25 جناحا دوليا وأكثر من 450 عارضا.. القوات المسلحة تعلن تفاصيل معرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2025

المؤتمر الصحفي لمعرض إيديكس 2025
المؤتمر الصحفي لمعرض إيديكس 2025
المؤتمر الصحفي لمعرض إيديكس 2025

كيف نحافظ على قوة المفاصل بالتغذية؟.. نصائح مذهلة

أهم العناصر الغذائية لدعم صحة المفاصل
أهم العناصر الغذائية لدعم صحة المفاصل
أهم العناصر الغذائية لدعم صحة المفاصل

فيديو

صورة من فعاليات المؤتمر

إيديكس 2025.. تنظيم النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في الأول من ديسمبر بحضور دولي واسع

المؤتمر الصحفي لمعرض إيديكس 2025

25 جناحا دوليا وأكثر من 450 عارضا.. القوات المسلحة تعلن تفاصيل معرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد