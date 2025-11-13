قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

مصطفى بكري: ما يحدث في السودان خطر استراتيجي على مصر

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمود محسن

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن العلاقة وثيقة بين الأمن القومي السوداني والأمن القومي المصري، مشيرا إلى أنه يرتبط بالأمن المائي والسياسي والعسكري.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن مصر تواجه تحديا سياسيا وإنسانيا خلال الفترة القادمة خاصة أنه يمكن أن يحدث نزوح للسودانيين.

 
وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن ما يحدث في السودان يمثل خطرا استراتيجيا على مصر، مؤكدا أنه لو تم تقسيم السودان فخطر التقسيم سينتقل إلى دول أخرى لذا مصر تضع خطوطا حمراء لحماية أنها القومي وحفظ وحدة وأمن السودان في مواجهة مخاطر التقسيم.

مصطفى بكري الأمن القومي السوداني الأمن القومي المصري السودان التقسيم

