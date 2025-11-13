مصطفى بكري: ما يحدث في السودان خطر استراتيجي على مصر

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن العلاقة وثيقة بين الأمن القومي السوداني والأمن القومي المصري، مشيرا إلى أنه يرتبط بالأمن المائي والسياسي والعسكري.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن مصر تواجه تحديا سياسيا وإنسانيا خلال الفترة القادمة خاصة أنه يمكن أن يحدث نزوح للسودانيين.



وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن ما يحدث في السودان يمثل خطرا استراتيجيا على مصر، مؤكدا أنه لو تم تقسيم السودان فخطر التقسيم سينتقل إلى دول أخرى لذا مصر تضع خطوطا حمراء لحماية أنها القومي وحفظ وحدة وأمن السودان في مواجهة مخاطر التقسيم.