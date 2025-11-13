بعد التعادل الإيجابي.. تحديد موعد مباراة الإياب بين العراق والإمارات في ملحق كأس العالم

انتهت مباراة العراق والإمارات في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026 بالتعادل الإيجابي، وذلك على ملعب محمد بن زايد.

تفاصيل المباراة

استضاف المنتخب الإماراتي نظيره العراقي في مباراة الذهاب، التي شهدت تسجيل منتخب العراق لهدف مبكر في الدقيقة 9 عن طريق علي الحمادي، فيما جاء هدف الإمارات في الدقيقة 18 عبر اللاعب لوان بيريرا، لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.

ويأتي هذا التعادل في إطار نظام الذهاب والإياب المعتمد في الملحق الآسيوي، حيث يتأهل الفائز من مواجهة الإمارات والعراق إلى الملحق العالمي المقرر إقامته في مارس 2026. ويتيح هذا الملحق العالمي فرصة تأهل منتخبان من جميع القارات إلى نهائيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة الإياب

ستقام مباراة الإياب بين العراق والإمارات يوم الثلاثاء 18 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة:

18:00 بتوقيت القاهرة

19:00 بتوقيت بغداد ومكة المكرمة

20:00 بتوقيت أبو ظبي

وتعد مباراة الإياب حاسمة لتحديد الفريق المتأهل إلى المرحلة التالية من الملحق المؤهل لكأس العالم.