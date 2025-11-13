قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد انتهاء عمل لجان حصر الشقق.. ما قيمة زيادة الإيجار القديم؟
مصطفى بكري: الفنان محمد صبحي واحد من أبرز رموز الدراما في مصر والعالم العربي
تطورات الوضع في السودان | مأساوي وبؤر مجاعة .. والعمل على وصول الدعم للأسر
أمين «الجبهة الوطنية»: ننافس لخدمة الوطن لا من أجل المناصب
مصطفى بكري في ذكرى استشهاد العقيد محمد مبروك: سيظل اسمه خالدا في عقول وقلوب المصريين
ينطلق في أول يناير.. أسماء محطات المونوريل ومسار شرق النيل كاملا
ضرب طبيب بالنار بقنا .. والنقابة العامة : جريمة شروع في قتل مكتملة الأركان
واجهوه بسرعة وضروري | منشور مثير من ياسمين عبد العزيز لسبب صادم
هل هو مهندس كيمياء نووية؟.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل مقـ.ـتل شاب في الإسكندرية
وزير الخارجية السوري: انتخابات رئاسية خلال 4 أو 5 سنوات
نتنياهو يحذر: مصير سوريا مرتبط بالسويداء وحماية الدروز
حوادث

طعنة غادرة .. كيف أنهى شاب حياة زوجته بكفر الشيخ | القصة الكاملة

زوج ينهى حياة زوجته
زوج ينهى حياة زوجته
محمود زيدان

سادت الفجيعة والأحزان قرية 11 الحفير التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وذلك عقب ما شهدته هذه القرية من واقعة قتل بشعة، والتي راحت ضحيتها ربة منزل لم تكمل 20 عامًا، على يد زوجها، وسط تساؤل أهالي القرية ما الذي دفعه لهذا.

ولم يكن أهل الزوجين يتوقعان هذه الجريمة المؤلمة التي حدثت في ثوانٍ معدودة، إذ أدت الخلافات الزوجية بين زوجين في مقتبل عمرهما إلى جريمة بشعة أودت بحياة الزوجة، وهو ما وقع على أسرة الزوجين وأهالي القرية كافة كالصاعقة المدوية.

تفاصيل الواقعة

بداية هذه الواقعة، عندما تلقى اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول أ.س 19 سنة، ربة منزل، إلى مستشفى الحامول المركزي متوفاة إثر إصابتها بطعنة في الصدر من الناحية اليسرى.

وبالانتقال والفحص، تبين أن زوج المتوفاة ويدعي ع.أ 22 سنة، عامل، أنهى حياة زوجته إثر قيامه بطعنها بسلاح أبيض كان بحوزته وإحداث إصابتها المشار إليها، والتي أودت بحياتها أثناء تواجدهما بمنزلهما بسبب خلافات زوجية بينهما.

تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 20621 لسنة 2025، جنح مركز الحامول، وأخطرت جهات التحقيق.

وشيع أهالي القرية الزوجة المقتولة في مشهد جنائزي مهيب،  إلى مثواها الأخير وذلك بعد أن صرحت جهات التحقيق بدفن الجثة بمعرفة أهليتها.

تشييع جنازة الزوجة المقتولة
كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ أمن كفر الشيخ الحفير الحامول

