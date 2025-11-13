طعنة غادرة .. كيف أنهى شاب حياة زوجته بكفر الشيخ | القصة الكاملة

سادت الفجيعة والأحزان قرية 11 الحفير التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وذلك عقب ما شهدته هذه القرية من واقعة قتل بشعة، والتي راحت ضحيتها ربة منزل لم تكمل 20 عامًا، على يد زوجها، وسط تساؤل أهالي القرية ما الذي دفعه لهذا.

ولم يكن أهل الزوجين يتوقعان هذه الجريمة المؤلمة التي حدثت في ثوانٍ معدودة، إذ أدت الخلافات الزوجية بين زوجين في مقتبل عمرهما إلى جريمة بشعة أودت بحياة الزوجة، وهو ما وقع على أسرة الزوجين وأهالي القرية كافة كالصاعقة المدوية.

تفاصيل الواقعة

بداية هذه الواقعة، عندما تلقى اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول أ.س 19 سنة، ربة منزل، إلى مستشفى الحامول المركزي متوفاة إثر إصابتها بطعنة في الصدر من الناحية اليسرى.

وبالانتقال والفحص، تبين أن زوج المتوفاة ويدعي ع.أ 22 سنة، عامل، أنهى حياة زوجته إثر قيامه بطعنها بسلاح أبيض كان بحوزته وإحداث إصابتها المشار إليها، والتي أودت بحياتها أثناء تواجدهما بمنزلهما بسبب خلافات زوجية بينهما.

تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 20621 لسنة 2025، جنح مركز الحامول، وأخطرت جهات التحقيق.

وشيع أهالي القرية الزوجة المقتولة في مشهد جنائزي مهيب، إلى مثواها الأخير وذلك بعد أن صرحت جهات التحقيق بدفن الجثة بمعرفة أهليتها.