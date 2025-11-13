قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى بكري: الفنان محمد صبحي واحد من أبرز رموز الدراما في مصر والعالم العربي
تطورات الوضع في السودان | مأساوي وبؤر مجاعة .. والعمل على وصول الدعم للأسر
أمين «الجبهة الوطنية»: ننافس لخدمة الوطن لا من أجل المناصب
مصطفى بكري في ذكرى استشهاد العقيد محمد مبروك: سيظل اسمه خالدا في عقول وقلوب المصريين
ينطلق في أول يناير.. أسماء محطات المونوريل ومسار شرق النيل كاملا
ضرب طبيب بالنار بقنا .. والنقابة العامة : جريمة شروع في قتل مكتملة الأركان
واجهوه بسرعة وضروري | منشور مثير من ياسمين عبد العزيز لسبب صادم
هل هو مهندس كيمياء نووية؟.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل مقـ.ـتل شاب في الإسكندرية
وزير الخارجية السوري: انتخابات رئاسية خلال 4 أو 5 سنوات
نتنياهو يحذر: مصير سوريا مرتبط بالسويداء وحماية الدروز
دفاع ناشئي بيراميدز: رئيس النادي زور محررات رسمية ويستحق العقاب
كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة ابنتها فى شهر العسل | صور
بصمات وبقع دماء .. الأدلة الجنائية تفحص مسرح جريمة فتاة البرميل

ندى سويفى

تواصل النيابة المختصة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقاتها في جريمة فتاة البرميل التي عثر عليها داخل شقة بمنطقة بولاق الدكرور.

وانتقل فريق من النيابة لإجراء معاينة بمسرح العثور على الجثة ورافقها فريق من خبراء الأدلة الجنائية لرفع الآثار البيولوجية من الشقة حيث تم رفع آثار البصمات من جسم البرميل والتحفظ عليه لفحصه من الداخل والخارج.

كما تم فحص ارجاء الشقة بحثا عن أدوات قد تكون استخدمت في الجريمة أو آثار وبقع دماء.

ويتولى فريق البحث فحص بلاغات التغيب في توقيت معاصر لتوقيت الوفاة بحسب ما سيحدده الطب الشرعي في محاولة لتحديد هويتها.

وناقش فريق البحث عددا من الجيران وتم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار لبيان هوية المترددين على العقار في توقيت معاصر لمقتل المجني عليها.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة فتاة داخل برميل في منطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور.

وأشارت التحريات التي اجريت بقيادة اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن العقار الذي عثر على الجثة به داخل إحدى شققه فارغ حاليا من السكان وكان يقيم بإحدى الشقق شاب وهو مالك المنزل وتم حبسه منذ شهر على ذمة قضية مشاجرة حيث يقضي عقوبة السجن 3 سنوات.

وأضافت التحريات التي أجريت برئاسة اللواء محمد أمين مدير المباحث الجنائية والعقيد هاني الحسيني مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة أن الشقة التي عثر بداخلها على الجثة ملك خال المتهم المسجون وأنه اكتشف وجود الجثة بعد انبعاث رائحة كريهة من الشقة واتصل به الجيران لإخباره بذلك فتوجه إلى الشقة وعثر على البرميل بداخله الجثة ومغطى بالفوم فأبلغ الشرطة.

ويقود المقدم أيمن سكوري رئيس مباحث بولاق الدكرور فريق بحث لكشف لغز الجريمة حيث يتم مراجعة كاميرات المراقبة في محيط العقار كما سيتم استئذان النيابة العامة لاستخراج مالك المنزل من محبسه واستجوابه حول مدى تورطه بالجريمة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من جهودها لحل لغز العثور على جثة فى حالة تعفن داخل شقة فى منزل مهجور بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل منزل مهجور بمنطقة صفط اللبن وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ ومن خلال المعاينة والفحص تبين العثور على جثة شخص  داخل برميل مغطاة بالفوم.

ومن خلال التحريات تبين أن الشقة مهجورة خاصة بأحد العناصر الإجرامية وألقى القبض عليه منذ عدة أشهر لتنفيذ عقوبة الحبس فى إحدى القضايا وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى ويكثف رجال الأمن تحرياتهم لتحديد هوية المجنى عليه وكشف ملابسات الواقعة من خلال مراجعة كاميرات المراقبة بمحيط مكان الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة. 

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 بعد الارتفاع الكبير

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة بنتها فى شهر العسل | صور

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة ابنتها فى شهر العسل | صور

صورة المجني عليه

ابنة خالة المهندس قتيل الإسكندرية لـ صدى البلد: المتهم يدعي الجنون.. وهذه قصة صور زوجته الشخصية

مسرح الواقعة

الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية

الجيش الإسرائيلي

خبير بالشأن الإسرائيلي: رون ديرمر أحد مهندسي اتفاقات إبراهام .. وجيش دولته مرهق للغاية

هند الضاوي

هند الضاوي: إسرائيل تروج لادعاءات كاذبة لتشويه صورة الفصائل الفلسطينية

النائب عادل زيدان

زيدان: التصنيع الزراعي بالأقصر يقلل فاقد المحاصيل ويدعم الفلاحين والشباب

الزهايمر لم يعد مجرد فقدان ذاكرة .. العلماء يصفونه بـ«السكري من النوع الثالث»

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل.. طعم بيتي غني ومميز

مصمم أزياء يعلق على إطلالة ليلى علوي بمهرجان القاهرة السينمائي.. جمع الصيحات أمر غير موفق

خالد النبوي وصبري فواز على السجادة الحمراء لعرض فيلم "ضايل عنا عرض"

منال عبداللطيف تخلع الحجاب

عايزة أتحرر .. منال عبد اللطيف تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها بدون حجاب

شيرين عبد الوهاب

تصاعد الخلافات .. شيرين عبد الوهاب تشتكي شقيقها رسميًا

نجوم الفن

أزرق ملكي.. هكذا سيطر اللون الأنيق على السجادة الحمراء في افتتاح القاهرة

صورة من فعاليات المؤتمر

إيديكس 2025.. تنظيم النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في الأول من ديسمبر بحضور دولي واسع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

