عودة برنامج حقائق وأسرار .. مصطفى بكري يكشف سر التوقف

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه منذ ثلاثة أسابيع مضت أعلنت عن توقف البرنامج الخاص بي، عبر فضائية صدى البلد، بعض الناس تساءلوا عن سبب التوقف.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار"، عبر فضائية ”صدى البلد"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات لديها مدونة أنه لا يمكن لأي مرشح لإنتخابات مجلس النواب أن يقوم بتقديم برامج إعلامية، مؤكدا أن هذا القرار كان طبيعي أن اتوقف عن تقديم البرامج خلال الفترة الماضية.

وتوجه مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، بالشكر لكل من سأل وتساءل وارسل رسائل عن سبب التوقف مما القى عليا مسئولية كبيرة، مؤكدا أنه نعتبر انفسنا جزءا من الشعب المصري ننحاز إليه في مشاكله وقضاياه.



