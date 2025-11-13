25 جناحا دوليا وأكثر من 450 عارضا.. القوات المسلحة تعلن تفاصيل معرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2025

نظمت القوات المسلحة مؤتمرا صحفيا عالميا بحضور مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية للإعلان عن فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية إيديكس 2025 فى دورته الرابعة والذى سيتم تنظيمه على أرض مصر بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية خلال الفترة من 1 وحتى 4 ديسمبر القادم

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

شارك فى المؤتمر اللواء مهندس محمـد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي واللواء أح مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع واللواء أح محمد عدلى عبد الواحد رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة واللواء أح طارق سعد زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات والمهندس محمد زكي السويدي رئيس مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية واللواء محمد محمود نائب مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية واللواء بحرى مهندس علاء فتحى رئيس اللجنة المنظمة.

وتناول المؤتمر كافة التفاصيل التى تبرز إهتمام ورعاية القيادة السياسية لهذا المعرض ليكون حدثا عالميا بارزا بين مختلف المعارض الدولية ، كذلك التعاون بين كافة الجهات القائمة على تنظيم المعرض لإظهاره بالشكل اللائق الذى يعبر عن مكانة مصر الإقليمية والدولية.

وتم الإعلان خلال وقائع المؤتمر بأن المعرض سيضم أجنحة دولية من 25 دولة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح ، كما أن المعرض سيشهد حضور العديد من الوفود الرسمية لأكثر من 100 دولة وإستقبال ما يقرب من 45 ألف زائر.

وتضمن المؤتمر الإجابة على أسئلة وسائل الإعلام من المسئولين عن المعرض لتوضيح كافة الإستفسارات .

حضر فعاليات المؤتمر عدد من السفراء والملحقين العسكريين المعتمدين وعدد من الخبراء الإستراتيجيين وممثلى وسائل الإعلام المصرية والأجنبية.