الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بداية الأدوار الإقصائية لكأس العالم تحت 17 عامًا.. من سيواجه مصر؟

منتخب مصر
منتخب مصر
أحمد أيمن

تتجه الأنظار حاليًا إلى بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا المقامة في قطر، والتي وصلت إلى المرحلة المثيرة من دور الـ32. 

في هذه المرحلة، يتنافس أفضل المنتخبات على مستوى الشباب من جميع أنحاء العالم، وقد حسم منتخب مصر مكانه في هذا الدور بعد أداء قوي في مرحلة المجموعات.

منتخب مصر في دور المجموعات

نجح منتخب مصر في تخطي دور المجموعات، محتلاً المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط. 

بدأ الفريق البطولة بفوز مستحق على منتخب هايتي، حيث استطاع تحقيق انتصار كبير بنتيجة 4-1. وفي المباراة الثانية، تعادل المنتخب المصري مع منتخب فنزويلا 1-1، مما أعطى الفريق جرعة من الثقة. 

لكن الفراعنة خسروا في المباراة الثالثة أمام إنجلترا بنتيجة 0-3، الأمر الذي جعلهم يتأهلون كأحد أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث.

المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32

تأهل إلى دور الـ32 من البطولة المنتخبات المتصدرة والوصيفة في كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 8 فرق تحتل المركز الثالث. وبذلك، انضمت إلى مصر مجموعة من الفرق العربية المتميزة، حيث تأهلت كل من تونس والمغرب، ليكون هناك ثلاثة منتخبات عربية تمثل المنطقة في هذه المرحلة.

سيتواجه منتخب مصر في الدور المقبل مع منتخب سويسرا، وهي مواجهة تعتبر تحديًا كبيرًا للناشئين المصريين. ستكون هذه المباراة فرصة لإظهار مهارات وإمكانات اللاعبين الشباب، حيث يتطلع المنتخب لتحقيق نتائج إيجابية والاستمرار في البطولة.

إلى جانب مواجهة مصر وسويسرا، هناك 15 مواجهة أخرى تجمع بين فرق عالمية، تشمل مواجهات مثيرة مثل الأرجنتين ضد المكسيك، والبرتغال ضد بلجيكا، وفرنسا ضد كولومبيا، حيث يسعى كل فريق للعبور إلى الدور المقبل.

موعد مباراة مصر وسويسرا 

ضرب المنتخب المصري موعدا مع نظيره السويسري، متصدر المجموعة السادسة، في أول الأدوار الإقصائية للبطولة المقامة في قطر.

وفقا لما ذكره الاتحاد الدولي عبر موقعه الرسمي، فمن المقرر أن تقام مباراة مصر ضد سويسرا بمونديال الناشئين غدا الجمعة الموافق 14 نوفمبر 2025.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب "أسباير زون 5" في الدوحة.

منتخب مصر للشباب كأس العالم للشباب مباراة مصر وسويسرا موعد مباراة مصر وسويسرا مباريات كأس العالم للشباب

