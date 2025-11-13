قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصليب الأحمر: تزايد أعداد النازحين يضع عبئًا كبيرًا على المأساة الإنسانية في السودان
بداية الأدوار الإقصائية لكأس العالم تحت 17 عامًا.. من سيواجه مصر؟
هدف نجم فاركو ينافس على جائزة بوشكاش للأفضل في 2025
الطب الشرعي يحسمها| محامي لاعبي بيراميدز يروي تفاصيل مثيرة في تزوير أوراق رسمية
تشريع جديد يحمي الأم والطفل من تنفيذ الإعدام أثناء الحمل | تفاصيل
استغلال أطفال النادي.. بلاغ للنائب العام ضد رئيس بيراميدز
الأظرف فارغة وممزقة .. موظف الدولة سرق ذهب وفضة بـ 300 مليون جنيه
9 طرق لسداد فاتورة الكهرباء عن شهر نوفمبر 2025
رسميا .. إضافة معلمي الصف الثاني الإعدادي للفئات المستحقة لصرف حافز تطوير التعليم
وزير السياحة والآثار يشيد بحُسن تنظيم الرحلات المدرسية في المتحف المصري الكبير
غدا.. ذكرى جلوس مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث| تذكار الراعي والمعلم
مها تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة لسبب صادم: عاوزة أخرج من العلاقة دي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تشريع جديد يحمي الأم والطفل من تنفيذ الإعدام أثناء الحمل | تفاصيل

المرأة الحامل
المرأة الحامل
حسن رضوان

أقر قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، نصًا صريحًا ، يقضي بتأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحامل إلى ما بعد مرور عامين من وضعها للطفل، في خطوة تعكس النهج الإنساني للدولة المصرية وحرصها على صون الحق في الحياة وحماية الأمومة والطفولة، 

ويأتي هذا التعديل تقديرًا للاعتبارات الإنسانية والاجتماعية التي تفرض حماية حياة الأم والطفل، وضمان عدم تعريضهما لأي مخاطر جسدية أو نفسية خلال فترتي الحمل وما بعد الولادة، في إطار رؤية تشريعية حديثة تراعي كرامة الإنسان وأبعاد العدالة المتوازنة.

 العدالة لا تنفصل عن الرحمة

وأكد القانون من خلال هذا النص أن العدالة لا تنفصل عن الرحمة، وأن تطبيق العقوبات القصوى يجب أن يتم دائمًا في إطار يراعي حقوق الإنسان والظروف الخاصة للمحكوم عليهم، بما يواكب التطور الإنساني في التشريعات الحديثة.

ومن المقرر أن يُعمل بالقانون الجديد اعتبارًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في الأول من أكتوبر 2026، وذلك لإتاحة الوقت الكافي أمام القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين لاستيعاب الأحكام المستحدثة، إلى جانب استكمال إنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون الجديد.

ويُعد هذا النص أحد أبرز ملامح التطوير التشريعي الذي تتبناه الدولة المصرية، لترسيخ العدالة الجنائية القائمة على الرحمة وصون الكرامة الإنسانية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية عقوبة الإعدام الحامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 بعد الارتفاع الكبير

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير

مسرح الواقعة

الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية

ايتن عامر

بسبب مقذوف ناري .. أيتن عامر تتعرض للإصابة في العين اليمنى

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر

ترشيحاتنا

هيدي كرم

هيدي كرم تشعل السوشيال ميديا بظهورها في القاهرة السينمائي

بدرية طلبة

متابع يسب بدرية طلبة والفنانة تقاضيه

حمزة نمرة

حمزة نمرة يطرح أجدد أغانيه وينك من زمان.. أولى تعاوناته مع المنتج محمد حامد

بالصور

خالد النبوي وصبري فواز على السجادة الحمراء لعرض فيلم "ضايل عنا عرض"

صبري فواز
صبري فواز
صبري فواز

إيديكس 2025.. تنظيم النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في الأول من ديسمبر بحضور دولي واسع

صورة من فعاليات المؤتمر
صورة من فعاليات المؤتمر
صورة من فعاليات المؤتمر

25 جناحا دوليا وأكثر من 450 عارضا.. القوات المسلحة تعلن تفاصيل معرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2025

المؤتمر الصحفي لمعرض إيديكس 2025
المؤتمر الصحفي لمعرض إيديكس 2025
المؤتمر الصحفي لمعرض إيديكس 2025

كيف نحافظ على قوة المفاصل بالتغذية؟.. نصائح مذهلة

أهم العناصر الغذائية لدعم صحة المفاصل
أهم العناصر الغذائية لدعم صحة المفاصل
أهم العناصر الغذائية لدعم صحة المفاصل

فيديو

صورة من فعاليات المؤتمر

إيديكس 2025.. تنظيم النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في الأول من ديسمبر بحضور دولي واسع

المؤتمر الصحفي لمعرض إيديكس 2025

25 جناحا دوليا وأكثر من 450 عارضا.. القوات المسلحة تعلن تفاصيل معرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد