الصليب الأحمر: تزايد أعداد النازحين يضع عبئًا كبيرًا على المأساة الإنسانية في السودان

قال عدنان حزام، المتحدث باسم الصليب الأحمر في السودان، إن الأحداث الأخيرة في الفاشر وتصاعد وتيرة القتال في كردفان أدت إلى زيادة كبيرة في أعداد النازحين.

وأشار في تصريحات مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى وصول آلاف الأسر إلى منطقة الطويلة التي تبعد نحو 60 كيلومترًا من الفاشر. وأوضح أن معظم النازحين يصلون إلى هذه المناطق بدون أي ممتلكات، بحثًا عن الأمان والمأوى وأبسط مقومات الحياة.

وتابع، أن تزايد أعداد النازحين يضع عبئًا كبيرًا على المأساة الإنسانية في السودان، وكذلك على المنظمات الإنسانية التي تسعى لتقديم المساعدة.

وأكد أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل جنبًا إلى جنب مع شريكها الهلال الأحمر على مدار الساعة لتقديم الدعم اللازم لهذه الأسر، خاصة بعد التطورات الأخيرة في الفاشر.

وأوضح المتحدث أن الدعم يشمل تقديم العون الإغاثي الأساسي، ودعم المستوصفات والمستشفيات العاملة في منطقة الطويلة لتقديم الخدمات الصحية للنازحين.

وأشار إلى أن العمل مستمر لضمان وصول الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة، بما في ذلك الغذاء والمأوى والخدمات الطبية الضرورية.