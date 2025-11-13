المفوضية الأوروبية للشئون الإنسانية: ندين الفظائع المرتكبة في السودان

قالت إيفا هرنتشيروفا المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الإنسانية، إنه لا كلمات تصف كارثة السودان الإنسانية، متابعة: "ندين الفظائع المرتكبة".

الكارثة الإنسانية

وأضافت في تصريحات مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذه الأزمة سيئة للغاية، والسودان ينزف، مواصلة: "يمكنني أن أقول إنه لا توجد أي كلمات يمكن أن أعبر عن مدى سوء هذه الكارثة الإنسانية، وهذا مختلف عن أي مكان حول العالم حيث كنا نحاول أن نقدم المساعدة".

وتابعت أنّ هذا الأمر يفوق الاحتياجات الإنسانية الكثيرة والبالغة: "ولهذا نحن نحاول بكل السبل أن نقوم بتوفير المساعدة الأساسية، وأرغب أن أقول أننا واحد من أكبر المتبرعين الإنسانيين إلى السودان في العالم، ومن المهم أيضا للغاية أن نذكر أن الاتحاد الأوروبي يدين كل أنواع الفظائع التي تحدث في السودان بأقوى العبارات الممكنة".

انتهاك للقانون الدولي الإنساني

وواصلت: "ما الذي يحدث في السودان هو في الواقع انتهاك للقانون الدولي الإنساني لأن التجويع والقتل يستخدمون كسلاح في الحرب، وندعو كافة الأطراف والأطراف المتحاربة أن يعودوا مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات وأن يوافقوا على وقف إطلاق نار فوري ودائم".

وأردفت: "وكذلك نطالب بوصول إنساني غير معرقل لهذه المساعدات وللعاملين في المجال الإنساني حتى يستطيعوا إيصال هذه المساعدات إليهم في حاجة ماسة إليها".