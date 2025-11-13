قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الجندي يكشف عن عبادة فضلها عظيم وتجعلك من القانتين
هل تم اختراق كلمات المرور الخاصة بك؟.. لا تقلق هذا الموقع سيخبرك
الأوروبي للدراسات: الكرملين يتوقع تفاوض أوكرانيا بعد التفوق الروسي
بسبب خلافات بينهما.. الحزن يخيم على أسرة الزوجة المقـ تولة على يد زوجها في المنوفية
بيسكوف: أوكرانيا أغلقت باب السلام.. وروسيا تتجه نحو الحسم الميداني
إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي بالبحيرة
خالد الجندي يكشف عن فئة من الناس يباهي الله بهم الملائكة.. من هم؟
ألقوا حجارة على لجنة إنتخابية.. ضبط 10من أنصار مرشح بمجلس النواب بقنا
رئيس الوزراء يتابع جهود جذب الاستثمارات الأجنبية للعديد من القطاعات ذات الأهمية
الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية
الأوقاف تفتتح 9 مساجد غدا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المفوضية الأوروبية للشئون الإنسانية: ندين الفظائع المرتكبة في السودان

السودان
السودان
محمد البدوي

قالت إيفا هرنتشيروفا المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الإنسانية، إنه لا كلمات تصف كارثة السودان الإنسانية، متابعة: "ندين الفظائع المرتكبة".

 

الكارثة الإنسانية

وأضافت في تصريحات مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذه الأزمة سيئة للغاية، والسودان ينزف، مواصلة: "يمكنني أن أقول إنه لا توجد أي كلمات يمكن أن أعبر عن مدى سوء هذه الكارثة الإنسانية، وهذا مختلف عن أي مكان حول العالم حيث كنا نحاول أن نقدم المساعدة". 

وتابعت أنّ هذا الأمر يفوق الاحتياجات الإنسانية الكثيرة والبالغة: "ولهذا نحن نحاول بكل السبل أن نقوم بتوفير المساعدة الأساسية، وأرغب أن أقول أننا واحد من أكبر المتبرعين الإنسانيين إلى السودان في العالم، ومن المهم أيضا للغاية أن نذكر أن الاتحاد الأوروبي يدين كل أنواع الفظائع التي تحدث في السودان بأقوى العبارات الممكنة". 

انتهاك للقانون الدولي الإنساني

وواصلت: "ما الذي يحدث في السودان هو في الواقع انتهاك للقانون الدولي الإنساني لأن التجويع والقتل يستخدمون كسلاح في الحرب، وندعو كافة الأطراف والأطراف المتحاربة أن يعودوا مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات وأن يوافقوا على وقف إطلاق نار فوري ودائم". 

وأردفت: "وكذلك نطالب بوصول إنساني غير معرقل لهذه المساعدات وللعاملين في المجال الإنساني حتى يستطيعوا إيصال هذه المساعدات إليهم في حاجة ماسة إليها". 

السودان الاحتلال الأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

ايتن عامر

بسبب مقذوف ناري .. أيتن عامر تتعرض للإصابة في العين اليمنى

حالة الطقس

الشتاء يكشر على أنيابه.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

من مشاركة اليماحي في اجتماع برلمانات دول مجلس التعاون

اليماحي يثمن دور دول مجلس التعاون في الدفاع عن القضية الفلسطينية

مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي

مستشار الأمن القومي العراقي يؤكد توازن بلاده في علاقاته مع دول العالم

كارثة غازية بولاية أوكلاهوما الأمريكية

كارثة غازية بولاية أوكلاهوما الأمريكية.. مئات السكان يفرون والهواء يتحول إلى سم قاتل

بالصور

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد